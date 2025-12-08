Τελευταία πρόγνωση καιρού, μία μέρα πριν από τη σέντρα: Στους πόσους μείον βαθμούς θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Αστάνα

Τσουχτερό θα είναι το κρύο στην Αστάνα την ώρα που θα γίνει η πρώτη σέντρα ανάμεσα στην Καϊράτ Αλμάτι και στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη χιονισμένη Αστάνα του Καζακστάν από την Καϊράτ Αλμάτι στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του League Phase του Champions League με στόχο να επιστρέψει στην Ελλάδα με το πρώτο τρίποντο στη φετινή διοργάνωση.

Η αποστολή των Πειραιωτών μόνο εύκολη δεν θα είναι καθώς, εκτός από το γεγονός ότι θα αγωνιστούν σε τεχνητό χλοοτάπητα, η θερμοκρασία αναμένεται να είναι ασυνήθιστη για τον ελληνικό σύλλογο.

Σας είχαμε ενημερώσει ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει από τους -18 μέχρι τους -21 βαθμούς κελσίου, ωστόσο όσο πλησιάζει η ώρα της πρώτης σέντρας, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη η εικόνα με τις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις από τη χώρα, το θερμόμετρο θα δείξει -20 βαθμούς κελσίου την ώρα του ματς ενώ η πόλη θα παραμείνει στα... λευκά ( δείτε το βίντεο του Gazzetta από την περιοχή ) χωρίς αυτό να επηρεάζει τη διεξαγωγή του αγώνα.

Το «Astana Arena» έχει οροφή που κλείνει στο γήπεδο με αποτέλεσμα να μην υπάρξει πρόβλημα με το χιόνι ή τις καιρικές συνθήκες.