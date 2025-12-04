Τα βασικά «όπλα» της Καϊράτ που θα απουσιάσουν με τον Ολυμπιακό

Σε λίγα 24ωρα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Καϊράτ Αλμάτι και οι Καζάκοι μετρούν ήδη δύο σημαντικές απουσίες ενόψει της μάχης για το Champions League.

Ο Ολυμπιακός στοχεύει να κάνει την υπέρβαση και με το 3x3 στις τελευταίες αγωνιστικές του League Phase του Champions League να καταφέρει να πιάσει μία θέση στην 24αδα και να περάσει στην επόμενη φάση. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ξεκινήσει από τη δύσκολη αποστολή στο Καζακστάν.

Εκεί, σε αρκετά ασυνήθιστες συνθήκες θα φιλοξενηθεί από την Καϊράτ Αλμάτι και θα πρέπει να επιστρέψει στην Αθήνα με τους τρεις βαθμούς αν θέλει να έχει ελπίδες ενόψει της συνέχειας.

Οι Καζάκοι από την άλλη έχουν μείνει μαθηματικά εκτός συνέχειας στην Ευρώπη και την ίδια στιγμή, θα έχουν δύο σημαντικές απουσίες για το παιχνίδι με τους Πειραιώτες.

Ο πρώτος είναι ο Ντάσταν Σατπάεφ. Ο 17χρονος επιθετικός είναι το μεγάλο ταλέντο της χώρας και ήδη η Τσέλσι τον έχει κλείσει για το ερχόμενο καλοκαίρι αντί 2,4 εκατ. ευρώ, με τον ίδιο να έχει 14 γκολ και 7 ασίστ σε 26 αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα.

Από την άλλη, ο ταλαντούχος φορ έχει αγωνιστεί πέντε φορές στο φετινό Champions League με απολογισμό ένα τέρμα ωστόσο δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό καθώς έχει συμπληρώσει κάρτες μετά την κίτρινη που αντίκρισε με τη Κοπεγχάγη.

Εκτός αυτού, εκτός θα είναι και ο Όφρι Άραντ ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και είχε απουσιάσει και στο παιχνίδι με τη Κοπεγχάγη. Ο 27χρονος χαφ είναι από τα βασικά στελέχη στη μεσαία γραμμή των Καζάκων και στο πρωτάθλημα είχε 23 συμμετοχές με 4 ασίστ ενώ στο Champions League είχε αγωνιστεί σε 4 ματς με απολογισμό 1 γκολ.