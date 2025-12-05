Δικαιώθηκε η Μπάγερν Μονάχου, καθώς η ποινή του Λουίς Ντίαζ μετά το σκληρό τάκλιν στον Χακίμι μειώθηκε από τρεις σε δύο αγωνιστικές.

Το πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Λουίς Ντίαζ πάνω στον Ασράφ Χακίμι, στην αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σερν Ζερμέν για το Champions League (4/11), είχε αναγκάσει τον διαιτητή να αποβάλλει τον Κολομβιανό στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.

Από το οποίο, μπορεί μεν η Μπάγερν να έφυγε με το «διπλό» από το Παρίσι, ωστόσο είδε την UEFA να τιμωρεί αυστηρά τον Ντίαζ. Το αρμόδιο όργανο, τιμώρησε τον 28χρονος εξτρέμ των Βαυαρών με τρεις αγωνιστικές στο Champions League, ωστόσο ο σύλλογος προχώρησε σε έφεση προκειμένου να μειωθεί η ποινή του.

Και δικαιώθηκε, καθώς η έφεση έγινε δεκτή και όπως ανακοίνωσε η UEFA την Παρασκευή (5/12), η τιμωρία του Ντίαζ μειώθηκε σε δύο αγωνιστικές. Κάτι που σημαίνει ότι ο 28χρονος δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην Σπόρτινγκ για την 6η αγωνιστική της League Phase (9/12), ενώ θα δώσει κανονικά το παρών με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ την επόμενη αγωνιστική.

Erfolgreicher Einspruch: Sperre für Luis Díaz wird reduziert.



Alle Infos: https://t.co/Ysz5Mi06mA ℹ️ December 5, 2025

«Η Μπάγερν άσκησε έφεση κατά της απόφασης και η UEFA ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η τιμωρία του μειώθηκε σε δύο αγωνιστικές. Αυτό σημαίνει ότι ο Ντίαζ θα χάσει μόνο το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης στο γήπεδο της Μπάγερν απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και θα είναι ξανά διαθέσιμος για την 7η αγωνιστική του Ιανουαρίου, στην αναμέτρηση με τη Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ», αναφέρει η ανακοίνωση της Μπάγερν.