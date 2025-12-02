Το ταξίδι αντιπροσωπείας των βετεράνων του ΠΑΟΚ στο Μόναχο και η συνάντηση με τους βετεράνους της Μπάγερν στο αθλητικό κέντρο της γερμανικής ομάδας.

ΠΑΟΚ και Μπάγερν Μονάχου έγραψαν τη δική τους ιστορία στα κύπελλα Ευρώπης με τις δύο αναμετρήσεις για το κύπελλο ΟΥΕΦΑ τον Οκτώβριο του 1983.

Για την ιστορία τους το Gazzetta έχει σταθεί αρκετά, με διάφορα αφιερώματα, την αντιπροσωπεία βετεράνων ποδοσφαιριστών να συναντιούνται στο Μόναχο και να ξυπνούν αναμνήσεις από τις προ τεσσάρων δεκαετιών αναμετρήσεων τους.

Όπως αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ:

«Αντιπροσωπεία του συνδέσμου βετεράνων του ΠΑΟΚ επισκέφτηκε το Μόναχο και φέτος και συναντήθηκε με βετεράνους της Μπάγερν στο αθλητικό κέντρο της γερμανικής ομάδας.

Η σχέση κρατάει δεκαετίες και ξεκίνησε μετά τα ιστορικά παιχνίδια των δύο ομάδων για το κύπελλο ΟΥΕΦΑ τη σεζόν 1983-84…

Τους βετεράνους του ΠΑΟΚ εκπροσώπησαν οι Φιλώτας Πέλλιος, Κυριάκος Αλεξανδρίδης, Μλάντεν Φούρτουλα και Άρης Καρασαββίδης, οι οποίοι βρέθηκαν στο Μόναχο και συναντήθηκαν με τον Κλάους Αουγκεντάλερ και τον Χανς Φλίγκλερ, παρόντος τους Φάμπιους Ρουμενίγκε, γιου του Μίκαελ Ρουμενίγκε, που είναι υπεύθυνος για τους βετεράνους της Μπάγερν.

Οι βετεράνοι των δύο ομάδων θυμήθηκαν τα παλιά και παρακολούθησαν παρέα το σαββατιάτικο παιχνίδι της Μπάγερν με την Ζανκτ Πάουλι».