Ουνιόν Βερολίνου - Μπάγερν 2-3: Με... ζόρι στους «8» του Κυπέλλου
Κάθε αποστολή στο Βερολίνο μόνο δεν εύκολη δεν θεωρείται για τη Μπάγερν. Και η τελευταία της επίσκεψη στην γερμανική πρωτεύουσα δεν αποτέλεσε εξαίρεση... Χτίζοντας ωστόσο τα θεμέλια στο πρώτο ημίχρονο οι Βαυαροί λύγισαν - έστω και δύσκολα - την Ουνιόν με 3-2 στη γερμανική πρωτεύουσα και κλείδωσαν το εισιτήριο για τους «8» του Κυπέλλου Γερμανίας.
Το αυτογκόλ του Ανσά στο 12΄έβαλε από νωρίς σε θέση οδηγού το σύνολο του Βίνστεντ Κομπανί, που στο 24΄διπλασίασε τα γκολ του με υπογραφή του Χάρι Κέιν. Στο 40΄οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 2-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κουέρφελντ, όμως στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους οι Βαυαροί ανέβασαν ξανά τη διαφορά στα δυο γκολ με αυτογκόλ του Λεϊτέ.
Όλα έδειχναν πως η Μπάγερν δεν θα σπαταλούσε πολύ ιδρώτα για τη νίκη, αλλά το νέο εύστοχο πέναλτι του Κουέρφελντ στο 55΄μείωσε ξανά την απόσταση στο γκολ κι έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Γκολ ισοφάρισης ωστόσο η Ουνιόν δεν βρήκε ποτέ, με τη Μπάγερν να υπερασπίζεται μέχρι τέλους το προβάδισμα και να προκρίνεται στα προημιτελικά.
Μπάγερν Μονάχου (Βίνσεντ Κομπανί): Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ (86΄Ίτο), Κίμιχ, Πάβλοβιτς (49΄Γκορέτσκα), Ολίσε (86΄Ολίσε), Καρλ (73΄Γκνάμπρι), Λουίς Ντίας, Κέιν
Αποτελέσματα στο Κύπελλο Γερμανίας
Μπόχουμ - Σουτγκάρδη 0-2
Φράιμπουργκ - Ντάρμσταντ 2-0
Ουνιόν Βερολίνου - Μπάγερν 2-3
