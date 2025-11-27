Μπαπέ: «Φώναζαν συνθήματα για μένα στα γαλλικά, αλλά η προφορά τους ήταν απαίσια» (vid)
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ολυμπιακού 4-3 στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» στην 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κοίταξε στα μάτια την πολυνίκη του θεσμού φτάνοντας μάλιστα μία ανάσα από την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά του ματς στο Φάληρο. Ο 12ος παίκτης των Ερυθρολεύκων έδωσε ηχηρό παρών, με τους φιλάθλους των Πειραιωτών να δημιουργούν μία τρομερή ατμόσφαιρα πολύ πριν ξεκινήσει το ματς.
Τα περισσότερα συνθήματα αφορούσαν τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος στις δηλώσεις που παραχώρησε ρωτήθηκε για τη... θερμή υποδοχή που τού επεφύλασσε το κοινό του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Μαδριλένων σχολίασε μάλιστα την προφορά των Ελλήνων φιλάθλων, υποστηρίζοντας ότι στην αρχή δεν είχε καταλάβει καν ότι μιλούσαν στη γλώσσα του.
«Οι οπαδοί του Ολυμπιακού φώναζαν συνθήματα για μένα στα γαλλικά; Ναι, ναι, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης μιλούσαν γαλλικά, αλλά ήταν… κακά γαλλικά. Η προφορά τους ήταν απαίσια. Εγώ ήμουν συγκεντρωμένος στο τι θα κάνει η ομάδα μου και φεύγω ευχαριστημένος από την εμφάνισή μου στο γήπεδο, αλλά και από τη θετική αντίδραση του κόσμου», είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ο 26χρονος στραίκερ.
🗣️ Kylian Mbappé : « Des supporters de l’Olympiacos qui scandaient des slogans contre moi en français ? Oui, oui, pendant l’échauffement, ils parlaient français, mais c’était du mauvais français (rires). L’accent était horrible. »— Le Journal du Real (@lejournaldureal) November 27, 2025
« Tout va bien, je me concentrais sur mon équipe… pic.twitter.com/jFRZdQWREA
