Ο Κιλιάν Μπαπέ μετά τον Σαλάχ έχει το δεύτερο πιο γρήγορο χατ τρικ στο Champions League.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έβγαλε όλη την ποιότητά του στο χορτάρι του «Γ. Καραϊσκάκης» και σε 6' και 42'' δευτερόλεπτα γύρισε το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού με τον Τσικίνιο σε 3-1 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο φανταστικός Κιλιάν Μπαπέ έγραψε ιστορία στο Champions League, αφού σημείωσε το δεύτερο πιο γρήγορο χατ τρικ. Το πρώτο το έχει ο άσος της Λίβερπουλ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος άσος των «κόκκινων» είχε πετύχει τρία τέρματα σε διάστημα μόλις 6 λεπτών και 12 δευτερολέπτων στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρέιντζερς, όπου η ομάδα του είχε επικρατήσει με το εντυπωσιακό 7-1.

Ο Σαλάχ είχε μπει ως αλλαγή στο 68' του αγώνα της 12ης Οκτωβρίου 2022 και βρήκε δίχτυα στο 75', στο 80' και στο 81', ολοκληρώνοντας το ιστορικό χατ τρικ μέσα σε 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα.

Τα πιο γρήγορα χατ τρικ

Να σημειωθεί ότι αυτό είναι το πέμπτο χατ τρικ του Μπαπέ στη διοργάνωση. Έχει δύο ακόμα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και δύο με την Παρί Σ.Ζ.