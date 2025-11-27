Με υψηλό πυρετό, ίωση και αναπνευστικά προβλήματα, ο Καμαβινγκά αγωνίστηκε απέναντι στον Ολυμπιακό (3-4) και αναδείχθηκε σε καθοριστικό παίκτη της Ρεάλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε το «διπλό» (3-4) από το κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα ματς όπου ο Ολυμπιακός δεν παράτησε ποτέ τη μάχη και πίεσε ασφυκτικά στο φινάλε. Παρά την τεράστια προσπάθεια των «ερυθρόλευκων», ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν αυτός που έβαλε την τελική υπογραφή στη νίκη των «μερένγκες». Ωστόσο, στο παιχνίδι αυτό υπήρξε ένας ακόμη πρωταγωνιστής ο Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Ο Τσάμπι Αλόνσο βρέθηκε σε δύσκολη θέση πριν από τη σέντρα, με αρκετές απουσίες της τελευταίας στιγμής που τον ανάγκασαν να αλλάξει τα πλάνα του. Ανάμεσα στους παίκτες που «πονούσαν» ήταν και ο Καμαβινγκά, ο οποίος ταλαιπωρούνταν από ίωση, υψηλό πυρετό και δυσκολία στην αναπνοή. Μέχρι την ύστατη στιγμή ήταν αμφίβολος. Κι όμως, ο 23χρονος χαφ μπήκε και έπαιξε ένα ολόκληρο ημίχρονο, δείχνοντας ότι δεν είχε καμία διάθεση να αφήσει την ομάδα του σε δύσκολη στιγμή.

Τα έκανε όλα μέσα στο γήπεδο

Παρά την καταπόνηση, έκανε ίσως την πιο «γεμάτη» εμφάνιση της Ρεάλ στα 45 λεπτά που αγωνίστηκε. Με λίγα λόγια, έπαιξε σαν να ήταν… στην καλύτερη κατάσταση της σεζόν και όχι άρρωστος. Ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος για το κίνητρό του: «Τα κάνουμε όλα για να βοηθήσουμε την ομάδα, τον προπονητή… και για να κερδίσουμε μαζί. Το αποδυτήριο είναι πιο ενωμένο από ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά το τέλος του άκρως απαιτητικού παιχνιδιού, ο Καμαβινγκά μίλησε για το κλίμα στη Ρεάλ, θέλοντας να απαντήσει στην πίεση που δέχεται η ομάδα μετά από τρία συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη: «Ο Τύπος μιλάει πολύ. Εγώ βλέπω τι γίνεται από μέσα: έχουμε αποδυτήριο πιο ενωμένο από ποτέ. Θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε και να στηρίξουμε τον προπονητή. Τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν καλά, αλλά σήμερα δείξαμε τη νοοτροπία μας. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι» ανέφερε.