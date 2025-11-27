Η επιστροφή του Μαρσέλο στου Ρέντη: Τα γέλια με Ροντινέι, ο Ρέτσος και η υπερηφάνεια για τον γιο

Ο Μαρσέλο επέστρεφε στου Ρέντη και το Gazzetta παρατήρησε την κάθε κίνηση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα των Νεών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ήταν 5 Σεπτεμβρίου του 2022 όταν ο Πειραιάς έζησε πρωτόγνωρες στιγμές. Περίπου 20 χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να υποδεχθούν τον Μαρσέλο, ο οποίος μόλις είχε υπογράψει στους Πειραιώτες.

Ένα από τα μεγαλύτερα (αν όχι το μεγαλύτερο) ονόματα που έπαιξαν στην Ελλάδα βάση του βιογραφικού του. Στην παρουσίαση, ο Βραζιλιάνος αστέρας βρισκόταν μαζί με τους δύο γιους του και έμελλε ο ένας από αυτούς, να είναι ο λόγος που θα επέστεφε στα μέρη μας.

Ο Έντσο Άλβες ήταν στην αποστολή των Νέων της Ρεάλ Μαδρίτης για τον αγώνα του Youth League κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Μαρσέλο να ταξιδεύει στην Ελλάδα και να επιστρέφει στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη για να καμαρώσει το παιδί του.

Φυσικά, ήταν το επίκεντρο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον ίδιο να κάθεται μαζί με τους ανθρώπους των Πειραιωτών στον πάγκο πίσω από τη μία εστία. Το Gazzetta ήταν εκεί και σας καταγραφεί τι έκανε στα 90 λεπτά αγώνα ο μπαμπάς Μαρσέλο.

- Η υποδοχή εκείνου και της γυναίκας του ήταν θερμή από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, με τον Κώστα Καραπαπά και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς να τον συνοδεύουν στον πάγκο πίσω από την εστία προκειμένου να παρακολουθήσουν μαζί το παιχνίδι.

- Λίγο πριν την πρώτη σέντρα, σχεδόν όλη η πρώτη ομάδα βρέθηκε στο σημείο για να δει την προσπάθεια των Νέων, με αποτέλεσμα ο ίδιος να συναντηθεί με πρώην συμπαίκτες του και να τα πει σε ωραίο κλίμα. Ειδικά με τον Παναγιώτη Ρέτσο, με τους δύο να μιλούν αρκετά λεπτά καθώς υπήρξαν συμπαίκτες στους Πειραιώτες.

- Είχε ένα γρήγορο τετ-α-τετ με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την ώρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Ισπανός προπονητής ενώ τα είπε για αρκετά λεπτά με άτομα που δουλεύουν στον σύλλογο όπως οι φροντιστές.

- Προς στο τέλος του ματς εμφανίστηκε και ο Ροντινέι, με τον οποίο ο Μαρσέλο έχουν εξαιρετική σχέση και έκατσαν μαζί, σχολιάζοντας το ματς αλλά και διάφορα θέματα.

- Στο 79ο λεπτό ήρθε η στιγμή να μπει στο ματς ο 16χρονος γιος του Μαρσέλο. Τόσο εκείνος όσο και η γυναίκα του κατευθείαν απαθανάτισαν τη στιγμή με τα κινητά τους, τραβώντας βίντεο την είσοδο του παιδιού τους.

- Σε όλη τη διάρκεια που καθόταν στον πάγκο και όποιος τον ρωτούσε για τον γιο του, ο Βραζιλιάνος αστέρας δεν έκρυβε την υπερηφάνεια του για εκείνον, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια αλλά και με ένα πλατύ χαμόγελο κάθε φορά που τον ανέφερε.

- Ο επίλογος στην παρουσία του ήταν το χειροκρότημα του ίδιου και προς τους παίκτες της Ρεάλ αλλά και προς αυτούς του Ολυμπιακού, με πολλά παιδιά από την εξέδρα να προσπαθούν να τον πλησιάσουν για ένα αυτόγραφο και μία φωτογραφία.