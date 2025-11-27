Μεντιλίμπαρ: «Κολακευτικό να μιλάει ο Μπαπέ με καλά λόγια για τον Ολυμπιακό»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε τα λόγια του Κιλιάν Μπαπέ για τον Ολυμπιακό.

Ο Κιλιάν Μπαπέ μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Ολυμπιακό και σ' αυτό στάθηκε και ο προπονητής των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ισπανός τεχνικός μετά το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε στην Cosmote TV.

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι και φυσικά θα θέλαμε εμείς να έχουμε βάλει τα 4 γκολ κι εκείνοι τα 3. Βάλαμε ένα ωραίο γκολ στην αρχή, αλλά μετά το 1-1 σαν να είχαμε παραιτηθεί.

Παλέψαμε, πάντως, μειώσαμε και η Ρεάλ προσπαθούσε στο τέλος να ξοδέψει τον χρόνο, να κρατήσει το αποτέλεσμα κι αυτό λέει πολλά για την προσπάθεια που έκανε η ομάδα.

Η Ρεάλ έχει τους καλύτερους παίκτες στον κόσμου, έχουν την καλύτερη τεχνική στον κόσμο, είναι οι πιο δυνατοί και ο τρόπος που άλλαζε ο Μπαπέ τη μπάλα με τον Βινίσους δεν ήταν εύκολο να τον αντιμετωπίσεις. Μας έκαναν να τρέξουμε περισσότερο από κάθε άλλο αντίπαλο. Ωστόσο, δεν παραιτηθήκαμε, ακόμα και στο 1-3 και το 2-4.

Καταρχάς το να ακούς τα λόγια του Μπαπέ για την ομάδα είναι κολακευτικό. Τον ευχαριστούμε συγχαρητήρια για τη νίκη του, είναι πρώτος στην Ισπανία, έχει πάρει τα περισσότερα ματς στο Champions League και θα τα καταφέρει σίγουρα με τη σοφία και την εμπειρία του».

Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε επίσης και στο MEGA:

«Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των παικτών. Βάλαμε ένα γρήγορο γκολ, πιέζαμε και προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ καλός ο αντίπαλος. Βάζει πολλά γκολ σε λίγα λεπτά, έχουν την ικανότητα να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες τους. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παικτών».

Για το γεγονός ότι πίεσε τη Ρεάλ στο τέλος: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας. Στο 3-4 είχαμε μια πολύ καλή του Στρεφέτσα και άλλη μια με τον Ελ Καμπί. Παλέψαμε πολύ μέχρι το τέλος, είναι δύσκολο. Σε τέτοια παιχνίδια αυτό που μπορούμε να ζητήσουμε από τους παίκτες μας είναι να κάνουν το καλύτερο που μπορούν και αυτό το έκαναν».

Για τη δήλωση του Τσάμπι Αλόνσο ότι η βαθμολογία αδικεί τον Ολυμπιακό: «Ο Τσάμπι Αλόνσο και η Ρεάλ κέρδισαν το παιχνίδι. Εμείς χάσαμε. Τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια, δεν παραιτηθήκαμε. Φάνηκε στο 3-1 ότι θα παραιτηθούμε αλλά δεν το κάναμε. Όλοι ξέρουν πως είναι δύσκολο να προκριθούμε, δεν θα παραιτηθούμε. Το επόμενο παιχνίδι, με την Καϊράτ, θα μας πει πολλά».