Τι δείχνει το περσινό Champions League σχετικά με τους βαθμούς που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να περάσει στην επόμενη φάση.

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά η ποιότητα του Μπαπέ σφράγισε τη νίκη της ισπανικής ομάδας με 4-3 μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι Πειραιώτες με 2 βαθμούς σε πέντε αγώνες είναι στην 33η θέση και φυσικά η συζήτηση για πρόκριση αφορά τη συμμετοχή στα playoffs, αφού η οκτάδα ακόμα και αν οι ερυθρόλευκοι κάνουν το τρία στα τρία στη συνέχεια, δεν προλαβαίνουν με 11 βαθμούς. Από την 8η έως τη 10η θέση ήδη τρεις ομάδες έχουν 10 βαθμούς.

Πόσους όμως βαθμούς θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν οι Ερυθρόλευκοι στη League Phase με βάση τα δεδομένα της περσινής σεζόν;

Θυμίζουμε πως οι 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των «16» του Champions League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Playoffs.

Την περασμένη σεζόν η 8η Άστον Βίλα συγκέντρωσε 16 βαθμούς, όσους είχε και η 7η Λιλ, στο +1 από πέντε ομάδες. Όσον αφορά την 24η θέση η Μπριζ πήρε την πρόκριση με 11 βαθμούς, όσους είχαν και οι Μάντσεστερ Σίτι, Σπορτινγκ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Οι Κροάτες ήταν οι μοναδικοί που έμειναν εκτός νοκ άουτ σε αυτήν την τετραπλή ισοβαθμία.

Γίνεται, αντιληπτό, με τα περσινά στοιχεία, ότι ο Ολυμπιακός θέλει το απόλυτο στα ματς με Καϊράτ εκτός, Λεβερκούζεν εντός και Άγιαξ εκτός για να ελπίζει. Αυτή τη στιγμή μέχρι και την 25η θέση οι ομάδες έχουν έξι βαθμούς.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες που θα τερματίσουν κάτω από την 24η θέση μένουν εκτός Ευρώπης, καθώς πλέον δεν υπάρχουν «υποβιβασμοί» στις διοργανώσεις της UEFA.

Τα τρία τελευταία ματς του Ολυμπιακού