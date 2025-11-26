Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βινίσιους σκόραρε, αλλά ήταν εκτεθειμένος
Ο Βινίσιους στο 32' βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ.
Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά το 1-1 πήρε φόρα και ήταν ασταμάτητη κόντρα στον Ολυμπιακό.
Στο 32', μάλιστα, ο Βινίσιους από αριστερά με θαυμάσιο δεξί φαλτσαριστό σουτ σκόραρε για το 1-4, αλλά η φάση ελέγχθηκε στο VAR και φάνηκε ότι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ήταν σε θέση οφσάιντ, οπότε παρέμεινε το 1-3.
Το γκολ του Βινίσιους που ακυρώθηκε
@Photo credits: INTIME, Στέλιος Βολιτάκης
