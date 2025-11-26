Στο 28ο λεπτό του Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης ο Τσικίνιο έγινε αναγκαστική αλλαγή και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Αποθέωση απο τους Πειραιώτες.

Σοβαρό πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Ο σκόρερ του 1-0 του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, Τσικίνιο, έπεσε στο έδαφος λόγω ενοχλήσεων και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τόσο τα νεύρα του, όσο και τη στεναχώρια του.

Ο Πορτογάλος χαφ όταν αντιλήφθηκε πως δεν θα μπορέσει να συνεχίσει δάγκωσε τη φανέλα του και στη συνέχεια έβαλε τα κλάματα. Η αλλαγή έγινε στο 28ο λεπτό, όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπάρ έβαλε τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί.

Από την πλευρά τους οι φίλοι των γηπεδούχων χειροκρότησαν θερμά τον Τσικίνιο, θέλοντας να στηρίξουν τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του, ο οποίο αποχώρησε ψυχολογικά καταρρακωμένος.

Πλέον μένει να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες το μεγέθος του προβλήματος του Πορτογάλου μέσου. Θυμίζουμε πως την ερχόμενη Κυριακή (30/11, 17:00) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.