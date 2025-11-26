Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μπαπέ με πλασέ έγραψε το 1-3
Ο Μπαπέ στο 29' έκανε το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 1-3.
Ο Κιλιάν Μπαπέ στο 29' έκανε το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 1-3.
Ο δαιμονισμένος Γάλλος φορ βγήκε ξανά στην πλάτη της άμυνας σε φανταστική μπαλιά του Καμαβινγκά και με δεξί πλασέ νίκησε εύκολα τον Τζολάκη.
@Photo credits: eurokinissi, Θεόδωρος Χριστοδουλάκης
