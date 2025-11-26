Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Με Ροντινέι δεξί μπακ και Γκαρθία - Μουζακίτη χαφ, στον πάγκο ο Έσε
Ο Ολυμπιακός στο μεγαλύτερο παιχνίδι του στο Φάληρο για τη League Phase του Champions League θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έγινε γνωστή η ενδεκάδα των Πειραιωτών.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παρατάξει τους Πειραιώτες σε διάταξη 4-2-3-1. O Τζολάκης θα είναι στην εστία, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα μπροστά του. Μουζακίτης - Ντάνι Γκαρθία θα είναι το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Έσε να βρίσκεται στον πάγκο. Ποντένσε - Ζέλσον Μαρτίνς εξτρέμ και ο Τσικίνιο θα έχει επιτελικό ρόλο πίσω από τον φορ Ελ Καμπί.
Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Μουζακίτης, Γκαρθία - Ποντένσε, Τσικίνιο, Ζέλσον - Ελ Καμπί.
Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι οι: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι.
