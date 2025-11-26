Σύμφωνα με την AS, ο Τσάμπι Αλόνσο θα πρέπει να αλλάξει τα πλάνα του για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, μιας και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης απέναντι στον Ολυμπιακό για το Champions League. Και μάλιστα σημαντικό.

Όπως μετέδωσε η AS, η συμμετοχή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ στο παιχνίδι κρίνεται αμφίβολη, μιας και ο Άγγλος σταρ έχει ενοχλήσεις στη γάμπα. Στην καλύτερη περίπτωση, ο 22χρονος θα ξεκινήσει στον πάγκο και θα περάσει ως αλλαγή στο ματς. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα πάντως, οι Μερένγκες δεν αποκλείουν κανέναν σενάριο, ούτε το να μην αγωνιστεί καθόλου, ούτε καν το να ξεκινήσει βασικός. Αν και αυτό φαντάζει πολύ... τραβηγμένο. Αυτό που σκέφτονται στη Βασίλισσα είναι το κατά πόσο αξίζει να ρισκάρουν τη συμμετοχή του και να κινδυνεύσουν να κάνουν χειρότερο το πρόβλημά του.

Ο Τσάμπι Αλόνσο πιθανότατα θα χρειαστεί να αλλάξει τα πλάνα του για τη «μονομαχία» απέναντι στους «ερυθρόλευκους» εν τη απουσία του Μπέλινγκχαμ. Βάσει των ισπανικών δημοσιευμάτων, τη θέση του θα πάρει ο Εντουάρντο Καμαβινγκά που θα πάει στο «8», με τον Αρντά Γκιουλέρ να προωθείται για να αντικαταστήσει τον Άγγλο ως δεκάρι.

Υπενθυμίζουμε πως ήδη η Ρεάλ Μαδρίτης ταλαιπωρείται από αρκετά προβλήματα, μετρώντας συνολικά επτά απουσίες (Κουρτουά, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Αλάμπα, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο) και το... ερωτηματικό του Μπέλινγκχαμ.