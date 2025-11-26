Απίθανη απάντηση Τίμπερ σε ερώτηση δημοσιογράφου: «Δεν ξέρω, η μαμά μου ίσως;» (vid)

Ο Γιούριαν Τίμπερ απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στην ερώτηση σχετικά με το ποίος δήλωσε δημόσια ότι θεωρεί τον Ολλανδο το καλύτερο αριστερό μπακ στην Ευρώπη.

Εχθές (25/11) πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στα πλαίσια της αναμέτρησης της Άρσεναλ με την Μπάγερν Μονάχου για τη 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ένας από αυτούς που πήραν μέρος ήταν ο Γιούριαν Τίμπερ, ο οποίος απάντησε σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, την πρόβλεψη του για τον αγώνα με τους Βαυαρούς, αλλά και την πίστη του στο χριστιανισμό.

Το καλύτερο στιγμιότυπο της συνέντευξη όμως ήρθε προς στο τέλος, όταν μία δημοσιογράφος ρώτησε: «Ποιος νομίζεις πως δήλωσε δημόσια ότι είσαι το καλύτερο αριστερό μπακ στην Ευρώπη αυτή την στιγμή;».

Ο 24χρόνος μπακ απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια «Δεν ξέρω, η μαμά μου ίσως;» προκαλώντας το γέλιο από όλους τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα Τύπου. Η σωστή απάντηση πάντως ήταν «Γκάρι Νέβιλ».

- guess who said this “ timber is the best fullback in the league at the moment ”



timber : maybe my mom ?



- that was actually Gary Neville pic.twitter.com/3VmZ7xJA7l — s. (@OnlyWilo_) November 25, 2025

Και όμως ο πρώην διεθνής Άγγλος αμυντικός, ο οποίος τώρα εργάζεται ως σχολιαστής σε αγώνες της Premier League, δήλωσε πρόσφατα πως ο Γούριαν Τίμπερ είναι, μαζί με τον Ντάνι Κάρβαχαλ, οι καλύτεροι αριστεροι μπακ της Ευρώπη.