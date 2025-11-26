Ολυμπιακός, Ρεάλ, Κουρτουά-Λούνιν και Λιλ!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το αποψινό μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού και κάποιες από τις ιδιαιτερότητες του.

Έφτασε λοιπόν η ώρα για το πιο μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην επιστροφή του στο Τσάμπιονς Λιγκ μετά από μία πενταετία-τεράστιο ήταν και εκείνο με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, αλλά ετούτο με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι άλλο, είναι μέσα στο Καραϊσκάκη!

Ένα παιχνίδι με ένα πολύ μεγάλο φαβορί φυσικά, τη Νο 1 ομάδα στο ranking της ΟΥΕΦΑ και πρωτοπόρο του φετινού ισπανικού πρωταθλήματος. Αλλά με τον Ολυμπιακό να μας έχει αποδείξει στη φετινή διοργάνωση ότι μπορεί να ανταγωνιστεί σε ένα σημαντικό βαθμό αντιπάλους όπως την Μπαρτσελόνα, ένα πόντο πίσω από τη Ρεάλ στην Ισπανία, αλλά και την μακράν πρώτη στο αγγλικό πρωτάθλημα Άρσεναλ και την μακράν πρώτη στο ολλανδικό πρωτάθλημα PSV.

Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε ποια είναι γενικά η Ρεάλ, ούτε η τωρινή Ρεάλ με τον Εμπαπέ, πρώτο σκόρερ του ισπανικού πρωταθλήματος και δεύτερο του Τσάμπιονς Λιγκ. Απλά οι απουσίες των βασικών της στόπερ σε συνδυασμό με εκείνη του βασικού της γκολκίπερ, θεωρητικά αποτελεί μία ευκαιρία να απειλήσει ο Ολυμπιακός την ισπανική ομάδα. Έστω κι αν το θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να φτάσεις κοντά στην αντίπαλη εστία για να την απειλήσεις.

Ειδικά η απώλεια του Κουρτουά είναι ένα ζήτημα. Εκτός των άλλων, διότι ο αντικαταστάτης του, ο Λούνιν, έχει να παίξει σε επίσημο αγώνα από τον περασμένο Ιούνιο, πάνω από πέντε μήνες δηλαδή. Κι όταν χρειάστηκε το περασμένο φθινόπωρο να αναπληρώσει το κενό του Κουρτουά στο Τσάμπιονς Λιγκ, τα αποτελέσματα ήταν Λιλ-Ρεάλ 1-0 και Ρεάλ-Μίλαν 1-3. Και στο πρωτάθλημα Ρεάλ-Μπαρτσελόνα 0-4. Στο δε τέλος της σεζόν ήταν αυτός κάτω από τα δοκάρια στο Σοσιεδάδ-Ρεάλ 4-4.

Βεβαίως, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί ο πανύψηλος συμπατριώτης του Γιάρεμτσουκ να βγάλει μάτια απόψε! Αλλά λες ότι τουλάχιστον στα χαρτιά καλύτερα θα ήταν για τη Ρεάλ να είχε τον Κουρτουά, όπως και τον Μιλιτάο με τον Χούϊσεν. Σημειωτέον ότι το πρώτο ματς στο οποίο χρειάστηκε να παίξει πέρυσι ήταν στο Λιλ-Ρεάλ 1-0. Όπως φέτος το πρώτο που χρειάζεται να παίξει είναι το Ολυμπιακός-Ρεάλ. Λέτε;

Το θέμα για τον Ολυμπιακό είναι να μπορέσει να κοντράρει σε κάθε φάση, αμυντικά κι επιθετικά, του παιχνιδιού την ομάδα της Ρεάλ, που ακόμη δεν έχει ενταχθεί στο πλάνο του προπονητή της και στηρίζεται προς το παρόν κυρίως στις, εκπληκτικές βέβαια, ατομικές δυνατότητες των παικτών της. Κι αν είμαστε ειλικρινείς, ένας εκ των Εμπαπέ, Βινίσιους, Μπέλιγχαμ να κάνει μεγάλο παιχνίδι, μπορεί να είναι αρκετό για τη Ρεάλ, που ατυχώς για τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει «πρέπει» σε αυτό τον αγώνα, μετά από τρία σερί κακά αποτελέσματα της επίσης εκτός έδρας.

Θα ήταν αλλιώς για τον Ολυμπιακό να την έβρισκε πιο χαλαρή τη Ρεάλ. Όπως ήταν στις αρχές Νοεμβρίου-πρώτη στην Ισπανία με +5 από τη δεύτερη Μπαρτσελόνα και πρώτη και στο Τσάμπιονς Λιγκ. Τώρα, καίγεται κι αυτή για τη νίκη, καθώς εκτός όλων των άλλων έχει μετά να παίξει με τη Μάντσεστερ Σίτι, έστω στη Μαδρίτη. Απλά βρίσκεται σε μία κατάσταση μίας πίεσης και λες πως αν την στριμώξεις μπορεί να της χαλάσεις κι άλλο την ψυχολογία.

Τώρα, το πόσο…εύκολο είναι αυτό, ας περιμένουμε να το δούμε απόψε. Να είναι οι μαχητές του Μεντιλίμπαρ όπως πρέπει και πιθανότητες πάντα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο.

Άσχετο:

Ο γνωστός Ισπανός δημοσιογράφος Χούλιο Μαλντονάδο, πιο γνωστός ως Μαλντίνι, σχολίασε ως εξής τον αγώνα Ολυμπιακού εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης. «Δεν ξέρω τι θα συμβεί σε αυτόν τον αγώνα, αλλά ξέρω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ τολμηρός. Η ομάδα του Μεντιλιμπάρ είναι πολύ γενναία.

Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση της Ρεάλ. Θα δώσω στον Ολυμπιακό 25% πιθανότητες να κερδίσει, κάτι που είναι πολύ. 30% πιθανότητες για ισοπαλία και 45% πιθανότητες για νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό σημαίνει ότι το βλέπω πιο πιθανό να μην κερδίσει η Ρεάλ Μαδρίτης».

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ολυμπιακός-Πάφος (0-0). Στα 55 δευτερόλεπτα κακό διώξιμο του Πασχαλάκη, κόντρα σε αντίπαλο και εκ θαύματος δεν γίνεται το 0-1…

Άρσεναλ-Ολυμπιακός (2-0). Ελάχιστα μετά το πρώτο λεπτό, κεφαλιά ελάχιστα άουτ του αμαρκάριστου από τον Ορτέγκα, Μαρτινέλι, με τον Τζολάκη ακινητοποιημένο…

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (6-1). Στα 19 δευτερόλεπτα, κλέψιμο του Τσικίνιο, φαρμάκι σουτ του Ποντένσε και σωτήρια επέμβαση του αντίπαλου γκολκίπερ…

Ολυμπιακός-PSV (1-1). Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με τρία λάθη του Ρέτσου στην ίδια φάση, οι Ολλανδοί για ένα κλικ δεν έκαναν το 0-1…

Η καταγραφή γίνεται για να αναδειχθεί ότι στο Τσάμπιονς Λιγκ πρέπει η συγκέντρωση να είναι 100% και να ξεκινάει από τη σέντρα. Ακόμη και στο πρώτο λεπτό μπορεί να έρθει καταστροφή. Ίσως προσέξατε ότι οι τρεις από τις τέσσερις στιγμές ήταν στην εστία του Ολυμπιακού…

Και για το τέλος ένα ιμότζι