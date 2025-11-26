Τσόλο Σιμεόνε: Αποκάλυψε ποια ομάδα θέλει να προπονήσει, όταν φύγει από την Ατλέτικο
Απόψε (26/11) στις 22:00, η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξενεί στο «Μετροπολιτάνο» την Ίντερ, για την 5η αγωνιστική του Champions League. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη, για να φτάσουν τους 9 βαθμούς και να ελπίζουν σε είσοδο στην πρώτη οκτάδα, και οι φιλοξενούμενοι να συνεχίσουν το απόλυτο, καθώς έχουν ήδη 12 πόντους.
Ωστόσο, πριν από τη σέντρα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε φρόντισε να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα, αποκαλύπτοντας σε ποιας ομάδας τον πάγκο θα ήθελε να βρεθεί, όταν αποχωρήσει από την «Ατλέτι».
Όντας επί 14 συναπτά έτη στην τεχνική ηγεσία των «ροχιμπλάνκος», με 755 επίσημους αγώνες και έχοντας κατακτήσει 2 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 Europa League, 2 UEFA Super Cup, 1 Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας, ο «Τσόλο» είναι μια εμβληματική μορφή του συλλόγου.
Όμως πάντοτε όλες οι σχέσεις κάπως... τελειώνουν, και έτσι και η συγκεκριμένη, μια μέρα θα πει «αντίο». Ο Σιμεόνε το γνωρίζει, και φρόντισε να αναφέρει στους δημοσιογράφους πως η επόμενη ομάδα που θα ήθελε να προπονήσει είναι η... Ίντερ! Μάλιστα, τόνισε πως πιστεύει ότι αυτό όντως θα συμβεί μια μέρα.
«Δεν εξαρτάται μόνο από εμένα, αλλά στην προπονητική μου καριέρα μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να προπονεί την Ίντερ μια μέρα. Νομίζω ότι θα συμβεί μια μέρα».
🚨⚫️🔵 Diego Simeone: “It doesn’t depend on just me, but in my coaching career I can imagine myself managing Inter one day”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2025
“I think it will happen one day”. pic.twitter.com/Opwf3HhS0C
