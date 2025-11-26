Ο Αργεντίνος τεχνικός ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Ίντερ (26/11, 22:00) σε ποιας ομάδας τον πάγκο θα ήθελε να καθίσει, όταν φύγει από την Ατλέτικο.

Απόψε (26/11) στις 22:00, η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξενεί στο «Μετροπολιτάνο» την Ίντερ, για την 5η αγωνιστική του Champions League. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη, για να φτάσουν τους 9 βαθμούς και να ελπίζουν σε είσοδο στην πρώτη οκτάδα, και οι φιλοξενούμενοι να συνεχίσουν το απόλυτο, καθώς έχουν ήδη 12 πόντους.

Ωστόσο, πριν από τη σέντρα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε φρόντισε να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα, αποκαλύπτοντας σε ποιας ομάδας τον πάγκο θα ήθελε να βρεθεί, όταν αποχωρήσει από την «Ατλέτι».

Όντας επί 14 συναπτά έτη στην τεχνική ηγεσία των «ροχιμπλάνκος», με 755 επίσημους αγώνες και έχοντας κατακτήσει 2 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 Europa League, 2 UEFA Super Cup, 1 Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας, ο «Τσόλο» είναι μια εμβληματική μορφή του συλλόγου.

Όμως πάντοτε όλες οι σχέσεις κάπως... τελειώνουν, και έτσι και η συγκεκριμένη, μια μέρα θα πει «αντίο». Ο Σιμεόνε το γνωρίζει, και φρόντισε να αναφέρει στους δημοσιογράφους πως η επόμενη ομάδα που θα ήθελε να προπονήσει είναι η... Ίντερ! Μάλιστα, τόνισε πως πιστεύει ότι αυτό όντως θα συμβεί μια μέρα.

«Δεν εξαρτάται μόνο από εμένα, αλλά στην προπονητική μου καριέρα μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να προπονεί την Ίντερ μια μέρα. Νομίζω ότι θα συμβεί μια μέρα».