Γκολ που θα θυμάται για καιρό πέτυχε ο Εστεβάο, γράφοντας το 2-0 της Τσέλσι απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Έπειτα από κλέψιμο των Μπλε ψηλά, ο Βραζιλιάνος υποδέχθηκε τη μπάλα έξω από την περιοχή και πήγε μέχρι τέλους. Αφού... χόρεψε Κουμπαρσί και Μπαλντέ εκτέλεσε τον Ζοάν Γκαρθία με κεραυνό στον ουρανό των διχτύων για το 2-0 των Μπλε στο 55΄.