Τσέλσι - Μπαρτσελόνα: Χόρεψε... σάμπα ο Εστεβάο για το 2-0 (vid)
Ο Εστεβάο έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Μπαρτσελόνα και με ένα εντυπωσιακό σόλο γκολ πέτυχε το 2-0 για την Τσέλσι στο 55΄.
Γκολ που θα θυμάται για καιρό πέτυχε ο Εστεβάο, γράφοντας το 2-0 της Τσέλσι απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Έπειτα από κλέψιμο των Μπλε ψηλά, ο Βραζιλιάνος υποδέχθηκε τη μπάλα έξω από την περιοχή και πήγε μέχρι τέλους. Αφού... χόρεψε Κουμπαρσί και Μπαλντέ εκτέλεσε τον Ζοάν Γκαρθία με κεραυνό στον ουρανό των διχτύων για το 2-0 των Μπλε στο 55΄.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.