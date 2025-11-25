Ρεάλ Μαδρίτης: Από επιθετικός… τερματοφύλακας στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Χάβι Ναβάρο μπαίνει ξανά στη λίστα του Τσάμπι Αλόνσο ως τρίτος τερματοφύλακας συνεχίζοντας μια εντυπωσιακή ανοδική πορεία η οποία άρχισε από την επίθεση.

Ο Χάβι Ναβάρο είναι ο τρίτος τερματοφύλακας του Τσάμπι Αλόνσο για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, λόγω της απουσίας του Κουρτουά. Ο Λούνιν θα είναι ο βασικός και στην ομάδα τον συνοδεύουν ο Φραν Γκονθάλεθ και ο Ναβάρο. Ο παίκτης της ακαδημίας επαναλαμβάνει παρουσία στο Champions League, όπου είχε ήδη κληθεί απέναντι στην Καϊράτ, εκείνη τη φορά λόγω της απουσίας του Φραν Γκονθάλεθ, που τότε βρισκόταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο U 20.

Από τότε που έφυγε ο Ίκερ Κασίγιας από τη Ρεάλ Μαδρίτης, κανένας τερματοφύλακας των Ακαδημιών του συλλόγου δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην εστία της πρώτης ομάδας. Πολλοί έχουν υπηρετήσει ως τρίτοι ή ακόμη και δεύτεροι τερματοφύλακες, αλλά κανείς δεν έγινε το Νο1. Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη, όμως συνεχίζουν να εμφανίζονται υποψήφιοι για να γίνουν ο «νέος Ίκερ». Ο τελευταίος είναι ο Χάβι Ναβάρο, που προστίθεται στην προσπάθεια να ανέβει ένα «βουνό» το οποίο εδώ και καιρό σκαρφαλώνει ο Φραν Γκονθάλεθ, μια ακόμη μεγάλη επένδυση κάτω από τα δοκάρια στην οποία εργάζεται η Ρεάλ εδώ και καιρό.

Ο Χάβι Ναβάρο, 18 ετών και μέλος της ομάδας Νέων, έχει δει τις μετοχές του του να εκτοξεύονται τον τελευταίο χρόνο. Σε χρόνο μηδέν πέρασε από το Juvenil B στο να βρίσκεται στο ραντάρ του Τσάμπι. Είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας της Ρεάλ στο Champions League και έχει ήδη υπάρξει βασικός στην Καστίγια του Αρμπελόα.

Η άνοδός του είναι ραγδαία από τότε που την περασμένη σεζόν ο Αρμπελόα τον έκανε βασικό. Μάλιστα, είχε κάποιες εμφανίσεις και με τη Ρεάλ Μαδρίτης C. Φέτος συνδυάζει τις υποχρεώσεις του με την Καστίγια και την πρώτη ομάδα, κάτι που τον τοποθετεί πλέον ξεκάθαρα σε προνομιακή θέση στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων του συλλόγου.

Ετσι τον ανακάλυψε η Ρεάλ Μαδρίτης!

Η Ρεάλ ανακάλυψε τον Χάβι Ναβάρο σε προπονήσεις της Μικτής ομάδας της Μαδρίτης. Οι τσάντες των παιδιών έδειχναν από ποιες ομάδες προέρχονταν. Η συνάντηση γινόταν στα γήπεδα Ernesto Cotorruelo. Υπήρχαν τσάντες Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο, Ράγιο, Χετάφε, Λεγανές… και μόνο μία της Ουνιόν Αντάρβε. Αυτή του Χάβι Ναβάρο, ενός τερματοφύλακα που προηγουμένως ήταν επιθετικός. Ήταν καλός στο να σκοράρει, αλλά ακόμη καλύτερος στο να τα σταματά. Λίγες μέρες πριν, είχαν ειδοποιήσει τους γονείς του από τον σύλλογο για την κλήση στην περιφερειακή ομάδα. Ο Χάβι ήταν τότε 12 ετών και δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που ζει σήμερα. Η απόλυτη προτεραιότητα στο σπίτι του, όπου, δεν ήταν (και είναι) άλλη από τις σπουδές.

Το θέμα είναι ότι αυτό που έκανε ο Χάβι σε εκείνη τη δοκιμή με την περιφερειακή ομάδα τράβηξε την προσοχή πολλών κυνηγών ταλέντων που την παρακολούθησαν. Λεγανές και Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσαν το όνομά του με κόκκινο. Πριν τελειώσουν οι δοκιμές, ο Χάβι άρχισε να ακούει ότι πάει στη Ρεάλ, ότι ήταν σίγουρο, αλλά ο ίδιος ήταν ο τελευταίος που το έμαθε. Πέρασαν μήνες και έφτασαν οι προτάσεις στο σπίτι του, αυτή της Λεγανές κι αυτή της Βασίλισσας. Στον Χάβι είπαν πρώτα για τη Λεγανές. Το παιδί ρώτησε για την άλλη. Μόλις άκουσε «Ρεάλ Μαδρίτης» δεν υπήρχε τίποτα άλλο να συζητηθεί. Ήταν Πάσχα του 2019.

Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν αρκετοί μάνατζερ. Αλλά στο σπίτι του τούς είπαν όχι, ότι ένα παιδί 12 ετών, δεν θα έμπαινε σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι εξαφανίστηκαν. Εκτός από έναν. Κάθε τόσο τηλεφωνούσε για να δει πώς τα πάει ο Χάβι στη Ρεάλ. Όταν οι μετοχές του νεαρού άρχισαν να ανεβαίνουν, η Gesport Aspizua, το πρακτορείο του Κόκε, πήρε το «ΟΚ» για να τον εκπροσωπήσει.