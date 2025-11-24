Επίσημο: Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού ο Μπότης!
Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης στάθηκε άτυχος και σε μία προπόνηση με τον Ολυμπιακό τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ.
Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν άμεσα τις διαδικασίες προκειμένου να αντικαταστήσουν στην ευρωπαϊκή λίστα τον 36χρονο πορτιέρε, όπως δικαιούνται βάση του νέου κανονισμού.
Έτσι, ο Νικόλας Μπότης πήρε τη θέση του Έλληνα κίπερ και θα πλαισιώσει τον Κωνσταντή Τζολάκη μαζί με τους νεαρούς Κουράκλη και Έξαρχο. Μάλιστα ο 21χρονος πορτιέρε θα είναι στην αποστολή για το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
