Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Νικόλας Μπότης αντικατέστησε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα και θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης στάθηκε άτυχος και σε μία προπόνηση με τον Ολυμπιακό τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν άμεσα τις διαδικασίες προκειμένου να αντικαταστήσουν στην ευρωπαϊκή λίστα τον 36χρονο πορτιέρε, όπως δικαιούνται βάση του νέου κανονισμού.

Έτσι, ο Νικόλας Μπότης πήρε τη θέση του Έλληνα κίπερ και θα πλαισιώσει τον Κωνσταντή Τζολάκη μαζί με τους νεαρούς Κουράκλη και Έξαρχο. Μάλιστα ο 21χρονος πορτιέρε θα είναι στην αποστολή για το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.