Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να… προσπεράσει την Μπόντο Γκλιμτ, ακόμα και αν χάσει το πρωτάθλημα Νορβηγίας από τη Βίκινγκ!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναδεικνύει την τεράστια σημασία των υπόλοιπων αγώνων του Ολυμπιακού στο Champions League ενόψει της νέας ευρωπαϊκής σεζόν.

Ο Ολυμπιακός περιμένει στωικά την επόμενη και τελευταία αγωνιστική του νορβηγικού πρωταθλήματος προκειμένου να τσεκάρει το αν η Βίκινγκ Στάβανγκερ διατηρήσει την πρώτη θέση, κατακτήσει τον τίτλο και θέσει την Μπόντο Γκλιμτ εκτός των σεναρίων rebalancing για το επόμενο Champions League…

Πολύ απλά θα γνωρίζει ότι με την Μπόντο Γκλιμτ (αυτή τη στιγμή υπερτερεί σε συντελεστή του Ολυμπιακού) δεύτερη στη Νορβηγία και την έτερη ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή από τον πρωταθλητή Ελλάδας, τη Ρέιντζερς να βρίσκεται στην τέταρτη θέση στη Σκοτία και εννιά βαθμούς από την κορυφή, θα είναι απευθείας στη League Phase και του επόμενου Champions League, αν βεβαίως κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας…

Απαραίτητη προϋπόθεση; Η ομάδα που θα κατακτήσει το εφετινό τρόπαιο του Champions League να έχει και εισιτήριο για τη διοργάνωση από το πρωτάθλημα της χώρας της, κάτι που συμβαίνει σχεδόν πάντα και φυσικά να μην προσπεράσει τον Ολυμπιακό κάποια από τις πιθανές πρωταθλήτριες άλλων χωρών που είναι κοντά του σε συντελεστή…

Ο πρωταθλητής Ελλάδας, όμως, έχει διαφορά ασφαλείας από Σάλτσμπουργκ και Σαχτάρ που επίσης προηγούνται στις χώρες τους με πιο κοντινή του ομάδα την Κοπεγχάγη σε απόσταση δύο και κάτι ευρωπαϊκών νικών, αλλά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος της Δανίας!

Μπορεί να φτιάξει ένα ακόμα καλοκαίρι

Ο Ολυμπιακός όμως μπορεί να φτιάξει το ευρωπαϊκό του καλοκαίρι ακόμα ως δεύτερος του ελληνικού πρωταθλήματος, αν δηλαδή μετάσχει, όπως ο Παναθηναϊκός πέρυσι στον προκριματικό γύρο του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Σε αυτή την περίπτωση είναι μάλλον απίθανο βεβαίως να έχει απευθείας θέση στη League Phase του Champions League (στην περίπτωση που και ο εφετινός κάτοχος του Europa θα έχει εισιτήριο για τη διοργάνωση από το πρωτάθλημα της χώρας του) γιατί πιθανότατα θα υστερεί σε συντελεστή από τη δεύτερη ομάδα της Πορτογαλίας. Μπενφίκα, Πόρτο και Σπόρτινγκ έχουν καλύτερο συντελεστή.

Σε αυτή την περίπτωση όμως, αν ο Ολυμπιακός έχει έναν από τους δύο καλύτερους συντελεστές των έξι δεύτερων ομάδων από Τουρκία, Νορβηγία, Αυστρία, Σκωτία και Πολωνία, είναι πολύ πιθανό να… πηδήξει τον δεύτερο προκριματικό και να ξεκινήσει από τον τρίτο, κάτι που σημαίνει ότι στη χειρότερη περίπτωση θα έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League!

Η βαθμολογία των πιθανών ομάδων του β’ προκριματικού του Champions League

Ρέιντζερς Σκοτία 59.250

Μπόντο Γκλιμτ Νορβηγία 55.000

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 54.500

Φενέρμπαχτσε Τουρκία 52.250

Γαλατασαράι Τουρκία 47.750

Σάλτσμπουργκ Αυστρία 44.000

ΠΑΟΚ ΕΛΛΑΔΑ 42.250

Σέλτικ Σκωτία 38.000

Λέγκια Βαρσοβίας Πολωνία 31.000

Ραπίντ Βιέννης Αυστρία 29.750

Στουρμ Γκρατς Αυστρία 26.000

Oπως μπορείτε να δείτε στον παραπάνω πίνακα, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να ξεπεράσει σε συντελεστή την Μπόντο Γκλιμτ και διατηρήσει καλύτερο συντελεστή από Φενέρ και Γαλατά θα γνωρίζει επίσης από τώρα ότι είναι πολύ πιθανό, ως δεύτερος στο ελληνικό πρωτάθλημα, να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό των μη πρωταθλητών, αν ο κάτοχος του Europa έχει εισιτήριο για το Champions League από το πρωτάθλημα της χώρας του. Είναι κάτι που συνέβη το 2024 με κάτοχο του τροπαίου την Αταλάντα, αλλά όχι πέρυσι με νικήτρια την Τότεναμ…

Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει στις επόμενες αγωνιστικές του Champions League, που αποκτούν για αυτόν βαρύνουσα σημασία ακόμα κι αν δεν καταφέρει να προκριθεί, να βελτιώσει περαιτέρω τον συντελεστή του θα είναι δεδομένα ισχυρός στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, μπορεί και στον τρίτο και σε κάθε περίπτωση θα έχει σοβαρές πιθανότητες να αποφύγει έναν προκριματικό και να έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή και τη νέα σεζόν…

Οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ

Μπορείτε επίσης να διαπιστώσετε ότι ανάλογες πιθανότητες για τα παραπάνω σενάρια μπορεί να υπάρξουν και για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στο να είναι εξασφαλισμένα ισχυρός στον δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, αν εκείνος κατακτήσει τη δεύτερη θέση στην ελληνική Super League.

Θυμίζουμε ότι το ερχόμενο καλοκαίρι ο πρωταθλητής Ελλάδας, όποιος κι αν είναι, έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή γιατί ξεκινάει από τα πλέι οφ των προκριματικών στο champions path και ακόμα κι αν αποκλειστεί έχει σίγουρη θέση στη League Phase του Europa.

Kάτι που ισχύει και για τον Κυπελλούχο ή τρίτο του πρωταθλήματος που θα ξεκινήσει από τα πλέι οφ του Europa League και ακόμα κι αν αποκλειστεί θα είναι στη League Phase του Conference.

Για τον Ολυμπιακό βεβαίως, αν είναι αυτός Κυπελλούχος ή τρίτος, υπάρχει ενδεχόμενο βάσει συντελεστή απευθείας συμμετοχής χωρίς προκριματικά στη League Phase του Europa League, αν ο κάτοχος του Conference League είναι ομάδα με εξασφαλισμένη θέση στο Europa από το πρωτάθλημα της χώρας της!

Κάτι που συνέβη αυτό το καλοκαίρι με την Τσέλσι που έστειλε την Ντινάμο Ζάγκρεμπ απευθείας στη League Phase ενώ κανονικά θα ξεκινούσε από τον δεύτερο προκριματικό…

Είναι κι αυτός ένας λόγος που ο Ολυμπιακός οφείλει να εξακολουθεί να επενδύει στον ευρωπαϊκό του συντελεστή, ακόμα και αν περιοριστούν οι πιθανότητές του να συνεχίσει στον νοκ άουτ γύρο του Champions League.