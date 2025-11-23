Η νίκη της Βίκινγκ στην Νορβηγία έφερε ξανά «χαμόγελα» σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ σχετικά με την απευθείας πρόκριση στη League Phase του Champions League της νέας σεζόν.

Η Βίκινγκ πέρασε δια πυρός και σιδήρου από την έδρα της Φρέντικσταντ (0-1) και διατήρησε τα ηνία στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Μία μία που... πανηγύρισαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, αφού ο πρωταθλητής στην Νορβηγία παίζει τον δικό του ρόλο σχετικά με την απευθείας πρόκριση στη League Phase του Champions League της νέας σεζόν.

Βάσει αυτού του αποτελέσματος, η Βίκινγκ προσπέρασε ξανά την Μπόντο Γκλιμτ με τις δυο τους να «ξιφομαχούν» για τον τίτλο στη Νορβηγία. Στο +1 από την Μπόντο βρίσκεται πλέον η Βίκινγκ, με μία τελευταία αγωνιστική να απομένει, η οποία θα διεξαχθεί στην επόμενη Κυριακή (30/11).

Σε περίπτωση που στο τέλος της σεζόν ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ κατακτήσουν το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, αυτό που... συμφέρει τώρα και τις δύο είναι να τερματίσει πρώτη η Βίκινγκ. Κι αυτό, γιατί βάσει των συντελεστών των ομάδων, ο δρόμος του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ θα είναι ορθάνοιχτος για πρόκριση στη League Phase χωρίς την διαδικασία των προκριματικών. Εάν όμως γίνει η ανατροπή την τελευταία αγωνιστική και η Μπόντο πάρει το πρωτάθλημα, τότε μόνο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να την κοντράρει.

Θυμίζουμε ότι με το νέο format στο Champions League και την αύξηση των συμμετεχουσών ομάδων, ένα από τα τέσσερα έξτρα εισιτήρια δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με τον καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA.