Ρεάλ Μαδρίτης: «Ο Ρούντιγκερ επιστρέφει κόντρα στον Ολυμπιακό»
Ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 26/11 για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η «Βασίλισσα», όπως είναι γνωστό εδώ και μέρες, δεν θα έχει διαθέσιμο τον Μιλιτάο, ωστόσο στις επιλογές του Αλόνσο θα βρίσκεται ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca.
🚨 NEW: Antonio Rüdiger is back training on the ball. pic.twitter.com/5hZAVVRKDD— Madrid Zone (@theMadridZone) November 17, 2025
Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, αν δεν βρίσκεται στην αποστολή για το ματς με την Έλτσε για την 13η αγωνιστική της La Liga, αλλά θα είναι σίγουρα διαθέσιμος για τον αγώνα με την ομάδα του Χοσέ Λούις Μεντιλίμπαρ.
Να θυμίσουμε ότι ο Γερμανός έχει να παίξει από τις 24 Αυγούστου, στο ματς με την Οβιέδο και από τότε δεν έχει πατήσει χορτάρι λόγω τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα.
