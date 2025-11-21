Η αντικατάσταση Πασχαλάκη με Μπότη: Τι ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο της UEFA στο οποίο στηρίζεται ο Ολυμπιακός
Ο τραυματισμός του Αλέξανδρου Πασχαλάκη θα τον θέσει εκτός για ένα χρονικό διάστημα της τάξεως - τουλάχιστον - 4 εβδομάδων. Έτσι ο έμπειρος γκολκίπερ θα βγει από την ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Champions League για να μπει στη θέση του ο άλλοτε πορτιέρε της Ίντερ και νυν του Ολυμπιακού, Νίκος Μπότης.
Αυτή η εξέλιξη - για την παρουσία του Μπότη στην ευρωπαϊκή λίστα - βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που υπάρχει από την UEFA. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA είχε ληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και περιλάμβανε τις περιπτώσεις αντικατάστασης παικτών λόγω μακροχρόνιων τραυματισμών ή ασθενειών. Σε σχέση με την αντικατάσταση ενός γκολκίπερ προβλέπονται τα εξής:
Η αντικατάσταση γκολκίπερ με μακροχρόνιο τραυματισμό ή ασθένεια μπορεί να γίνει οποτεδήποτε στη σεζόν. Ως μακροχόνιος τραυματισμός ορίζεται αυτός που κρατά έως τουλάχιστον 30 ημέρες. Ο νέος γκολκίπερ (αυτός που θα πάρει τη θέση του δηλαδή) δεν χρειάζεται να είναι γηγενής, ακόμα και εάν αυτός που αντικαθιστά ήταν. Το τελευταίο το σημειώνουμε διότι ο Μπότης δεν είναι και δεν λογίζεται γηγενής μετά το πέρασμά του από την Ιταλία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.