Ο Νίκος Μπότης αναμένεται να αντικαταστήσει τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα της UEFA για τον Ολυμπιακό. Σε τι πλαίσιο στηρίζεται αυτή η αλλαγή.

Ο τραυματισμός του Αλέξανδρου Πασχαλάκη θα τον θέσει εκτός για ένα χρονικό διάστημα της τάξεως - τουλάχιστον - 4 εβδομάδων. Έτσι ο έμπειρος γκολκίπερ θα βγει από την ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Champions League για να μπει στη θέση του ο άλλοτε πορτιέρε της Ίντερ και νυν του Ολυμπιακού, Νίκος Μπότης.

Αυτή η εξέλιξη - για την παρουσία του Μπότη στην ευρωπαϊκή λίστα - βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που υπάρχει από την UEFA. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA είχε ληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και περιλάμβανε τις περιπτώσεις αντικατάστασης παικτών λόγω μακροχρόνιων τραυματισμών ή ασθενειών. Σε σχέση με την αντικατάσταση ενός γκολκίπερ προβλέπονται τα εξής:

Η αντικατάσταση γκολκίπερ με μακροχρόνιο τραυματισμό ή ασθένεια μπορεί να γίνει οποτεδήποτε στη σεζόν. Ως μακροχόνιος τραυματισμός ορίζεται αυτός που κρατά έως τουλάχιστον 30 ημέρες. Ο νέος γκολκίπερ (αυτός που θα πάρει τη θέση του δηλαδή) δεν χρειάζεται να είναι γηγενής, ακόμα και εάν αυτός που αντικαθιστά ήταν. Το τελευταίο το σημειώνουμε διότι ο Μπότης δεν είναι και δεν λογίζεται γηγενής μετά το πέρασμά του από την Ιταλία.