Πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στον Σεπτέμβριο του 1985 για να βρούμε την πρώτη φορά που η Ρεάλ Μαδρίτης πάτησε σε ελληνικό χορτάρι για επίσημη διοργάνωση. Αντίπαλος τότε ήταν η ΑΕΚ του Γιάτσεκ Γκμοχ, με τις δυο τους να κοντράρονται για τη φάση των «32» του Κυπέλλου UEFA. Εκείνη τη βραδιά χαράχθηκε μια ιστορία που θα ακολουθούσε τους Μαδριλένους και τις υπόλοιπες φορές που θα επέστρεφαν στη χώρα μας. Με το γκολ του Παύλου Παπαϊωάννου άλλωστε, η Ένωση επιβλήθηκε με 1-0 κι έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που υποτάσσει τη Βασίλισσα. «Χωρίς την κίνηση του Μάρτον Εστερχάζι (σ.σ που είχε πηδήξει πάνω από τη μπάλα), δεν θα υπήρχε γκολ. Ακόμα κι εγώ νόμιζα στην αρχή ότι είχε ακουμπήσει τη μπάλα» είχε δηλώσει ο Παπαϊωάννου μετά τον αγώνα, για ένα γκολ που είχε ξεγελάσει τον γκολκίπερ της Ρεάλ, όταν η μπάλα αναπήδησε μπροστά του στο δέκατο λεπτό. Η ρεβάνς πάντως αποδείχθηκε εφιαλτική για την ΑΕΚ, η οποία συνετρίβη στη Μαδρίτη με 5-0 κι αποκλείστηκε από το UEFA.

Δώδεκα χρόνια αργότερα η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε ξανά στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά ο αντίπαλος ήταν διαφορετικός. Οι Μαδριλένοι φιλοξενήθηκαν από τον Ολυμπιακό για τους ομίλους του Champions League, σε μια αναμέτρηση που έληξε ισόπαλη χωρίς γκολ (0-0).Οι ερυθρόλευκοι από εκείνο το ματς διατηρούσαν έντονες διαμαρτυρίες για μη καταλογισμό πέναλτι του Κανιθάρες πάνω στον Στέλιο Γιαννακόπουλο, σε μια φάση που θα μπορούσε να είχε γείρει την πλάστιγγα υπέρ των ερυθρόλευκων. Από την άλλη χρειάστηκε η μοναδική επέμβαση του Τοχούρογλου μαζί με τη συνδρομή του οριζόντιου δοκαριού για να διατηρήσουν το μηδέν σε καρφωτή κεφαλιά του Ιέρο, με την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ να λήγει χωρίς σκορ. Για την ιστορία εκείνη τη σεζόν η Ρεάλ έφτασε έως το τέλος της διαδρομής και κατέκτησε το Champions League μετά από 32 χρόνια αναμονής.

Δυο χρόνια αργότερα βέβαια Ολυμπιακός και Ρεάλ χάρισαν ένα πολύ πιο πλούσιο θέαμα στη μεταξύ τους συνάντηση στο κατάμεστο «OAKA» των 70.000 θεατών. Σε ένα άκρως χορταστικό ματς ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποσπάσει τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 3-3 απέναντι στην ομάδα του Τζον Τόσακ. Ένα σύνολο που διέθετε τότε στην ενδεκάδα του ονόματα όπως οι Ιέρο, Ρομπέρτο Κάρλος, Ρεδόνδο, Μοριέντες και Ραούλ, ενώ εκείνη τη βραδιά έκανε το ντεμπούτο του στο Champions League ένας μετέπειτα θρύλος των Μερένγκες: ο Ίκερ Κασίγιας. Ο νεαρός Ισπανός γκολκίπερ ωστόσο είδε την εστία του να παραβιάζεται τρεις φορές: δις από τον μάγο Τζιοβάνι, καθώς και από τον Ζάχοβιτς,. Τα γκολ των Σάβιο, Ρομπέρτο Κάρλος και Ραούλ ωστόσο διαμόρφωσαν την ισορροπία, σε ένα από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια ελληνικής ομάδας στο Champions League. Όπως και δυο χρόνια νωρίτερα, έτσι κι εκείνη η σεζόν βρήκε στο φινάλε της τη Ρεάλ να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Τον Μάρτιο του 2002 η Ρεάλ ταξίδεψε στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει έναν νέο αντίπαλο. Εμπόδιο τότε ο Παναθηναϊκός στα χρυσά του χρόνια, ο οποίος πάλευε για την πρόκριση στους «8» του Champions League. Το τριφύλλι είχε ευτυχήσει να προηγηθεί δυο φορές, αρχικά με τρομερό βολέ του Λυμπερόπουλου κι ύστερα με καρφωτή κεφαλιά του Γκούμα. Παρά την υπεροχή του ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έπεσε πάνω σε έναν εξαιρετικό Κασίγιας κι αρκέστηκε στον βαθμό της ισοπαλίας (2-2), δεχόμενος γκολ από τους Μοριέντες και Πορτίγιο. Ακόμα κι έτσι πάντως πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά, καθώς πέρασε ως δεύτερος από τον τρίτο όμιλο, πίσω από την πρωτοπόρο Βασίλισσα, η οποία στο τέλος της σεζόν (το μαντέψατε) αναδείχθηκε ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Μαζί με το Ολυμπιακός - Ρεάλ του 1999, διεκδικούν τον τίτλο για το πιο χορταστικό ματς ελληνικής ομάδας απέναντι στους Ισπανούς. Τι να πρωτοσχολιάσεις από το ματς; Τη φαουλάρα του Τσιάρτα που έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ; Ή την γκολάρα και την εμφάνιση του μυθικού Ζιντάν; Η Ένωση είχε προηγηθεί με 3-1 κόντρα στους Galacticos κι έχασε ευκαιρίες για να αυξήσει το προβάδισμα απέναντι σε μια ενδεκάδα αποτελούμενη μεταξύ άλλων από τους Ζιντάν, Μακελελέ, Καμπιάσο, Φίγκο, Κασίγιας, Ρομπέρτο Κάρλος, Γκούτι και Ραούλ. Ο Ζιζού ωστόσο βρέθηκε σε μεγάλα κέφια, κράτησε τη Βασίλισσα όρθια με δυο γκολ και πρόσθεσε τον οβολό του στο εντυπωσιακό 3/3 της Νέας Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ πάντως δεν πτοήθηκε ούτε στην δική της επίσκεψη στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», καθώς απέσπασε νέα ισοπαλία με σκορ 2-2 κι έκανες τους πάντες να παραμιλούν.

Καλές οι ισοπαλίες απέναντι σε έναν γίγαντα του ποδοσφαίρου, αλλά σαν τη νίκη δεν έχει... Και ο Ολυμπιακός την γεύτηκε για πρώτη και μοναδική φορά στη φάση των ομίλων του Champions League πίσω στον Δεκέμβριο του 2005. Oι πρωταθλητές Ελλάδος έπεσαν σε όμιλο απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης, Λυών και Ρόζενμποργκ, όμως δεν κατάφεραν να κάνουν το βήμα παραπάνω κι αποκλείστηκαν ως τελευταίοι στον όμιλο. Αυτό που κατάφεραν ωστόσο ήταν να αποχαιρετήσουν τη διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι. Στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να υποτάξουν τη Βασίλισσα με ανατροπή 2-1, όταν τα γκολ των Μπουλούτ και Ριβάλντο στο β΄μέρος κατάφεραν να «ακυρώσουν» το προβάδισμα των Μερένγκες με τον Σέρχιο Ράμος και να φέρουν τούμπα το ματς. Ήταν η μοναδική νίκη του Ολυμπιακού εκείνη τη σεζόν στους ομίλους, τρίποντο ωστόσο που δεν αρκούσε για να τους στείλει έστω στο UEFA.