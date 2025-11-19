Ευχάριστα νέα για τους Καταλανούς καθώς στις 9 Δεκεμβρίου (22:00) θα υποδεχθούν την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στο νέο «Καμπ Νόου», μετά από σχετική άδεια της UEFA.

Αντίστροφα μετρούν οι άνθρωποι και ο κόσμος της Μπαρτσελόνα, για την επιστροφή της ομάδας στο «σπίτι» της. Το νέο, υπό ανακατασκευή «Καμπ Νόου» ανοίγει και πάλι τις πύλες του, 2,5 χρόνια μετά το τελευταίο επίσημο παιχνίδι, με τους Καταλανούς να υποδέχονται την Αθλέτικ Μπιλμπάο το προσεχές Σάββατο (22/11, 17:15).

Στο θρυλικό γήπεδο το «παρών» θα δώσουν περίπου 45 χιλιάδες φίλοι των «μπλαουγκράνα», μετά τη σχετική αδειοδότηση που πήρε ο σύλλογος από το Δημοτικό Συμβούλιιο της Βαρκελώνης. Ωστόσο, τα καλά νέα δε σταματούν σε επίπεδο La Liga.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, η Μπάρτσα επιστρέφει «σπίτι» της και σε επίπεδο Champions League, καθώς -και- η UEFA άναψε το «πράσινο φως» στη διοίκηση Τζοάν Λαπόρτα, για χρήση του γηπέδου στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Έτσι, έπειτα από 1.140 ημέρες και το «οδυνηρό» 0-3 από την Μπάγερν Μονάχου (22/10/2022), η ομάδα της Καταλονίας θα έχει ξανά μια ευρωπαϊκή βραδιά στο «Καμπ Νόου», υποδεχόμενη την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 9 Δεκεμβρίου (22:00), για την 6η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο έκτος αγώνας της φάσης του Champions League, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 10:00 μ.μ., εναντίον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, θα διεξαχθεί στο Spotify Camp Nou.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την απόκτηση της πρώτης άδειας χρήσης για τη Φάση 1Β, η οποία επιτρέπει αυξημένη χωρητικότητα και περιλαμβάνει ολόκληρη την πλευρική περιοχή, προσθέτοντας στην ήδη χορηγηθείσα άδεια για τη Φάση 1Α — που καλύπτει την Κεντρική Κερκίδα και το Νότιο Τέρμα — και τίθεται σε ισχύ μετά την αποδοχή του αιτήματος από την UEFA, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν πληρωθεί όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Τις επόμενες ημέρες, ο Σύλλογος θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πώληση εισιτηρίων για τον αγώνα. Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέλη που έχουν αγοράσει το Season Pass 2025/26 ότι αυτός ο αγώνας περιλαμβάνεται ήδη. Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, τον περασμένο Οκτώβριο ο Σύλλογος εισήγαγε ένα ενιαίο πάσο, που ισχύει μέχρι το τέλος της σεζόν, το οποίο παρέχει πρόσβαση στο Spotify Camp Nou και δίνει στους κατόχους του το δικαίωμα να παρακολουθήσουν όλους τους επίσημους αγώνες της πρώτης ανδρικής ομάδας που παίζονται στο Spotify Camp Nou από την 13η αγωνιστική της LaLiga (22 Νοεμβρίου 2025) και μετά, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της LaLiga EA Sports, του Copa del Rey και του UEFA Champions League.

Η Μπαρτσελόνα είναι στην ευχάριστη θέση να αγωνιστεί ξανά στο γήπεδό της και να συνεχίσει να προχωρά στο ολοκληρωμένο έργο μετασχηματισμού του νέου Spotify Camp Nou.