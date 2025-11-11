Ρεάλ Μαδρίτης: Πιθανώς προλαβαίνουν τον Ολυμπιακό οι Ρούντιγκερ και Τσουαμενί
Η επιστροφή του Αντόνιο Ρούντιγκερ στη δράση πλησιάζει! Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, που είχε τεθεί νοκ άουτ από τα μέσα Σεπτεμβρίου λόγω τραυματισμού στον αριστερό ορθό μηριαίο, αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Νοεμβρίου.
Το ίδιο ισχύει και για τον Ορελιέν Τσουαμενί, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα στο πρόσφατο ματς με την Λίβερπουλ για το Champions League. Όπως αναφέρει ρεπόρτερ του «COPE», οι δύο παίκτες της Ρεάλ συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους και εφόσον αυτή εξελιχθεί ομαλά, τότε θα επιστρέψουν στη δράση την τελευταία βδομάδα του Νοέμβρη.
Κάτι που σημαίνει ότι είναι πιθανό να προλάβουν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στις 26 Νοεμβρίου (22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Εναλλακτικά, θα είναι στη διάθεση του Τσάμπι Αλόνσο στις 30 του μήνα, στο ματς της Βασίλισσας με την Τζιρόνα.
Si todo va bien, se espera que pronto, tanto @atchouameni como @ToniRuediger puedan regresar de sus respectivas lesiones— Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) November 11, 2025
Podría ser en el mejor de los casos, para el encuentro de Champions ante @olympiacosfc o en Liga ante el @GironaFC 26 ó 30 de Noviembre https://t.co/Sq9rub7sCK
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.