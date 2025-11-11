Η αποθεραπεία των Αντόνιο Ρούντιγκερ και Ορελιέν Τσουαμενί συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να προλάβουν το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό για το Champions League στις 26 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή του Αντόνιο Ρούντιγκερ στη δράση πλησιάζει! Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, που είχε τεθεί νοκ άουτ από τα μέσα Σεπτεμβρίου λόγω τραυματισμού στον αριστερό ορθό μηριαίο, αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Νοεμβρίου.

Το ίδιο ισχύει και για τον Ορελιέν Τσουαμενί, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα στο πρόσφατο ματς με την Λίβερπουλ για το Champions League. Όπως αναφέρει ρεπόρτερ του «COPE», οι δύο παίκτες της Ρεάλ συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους και εφόσον αυτή εξελιχθεί ομαλά, τότε θα επιστρέψουν στη δράση την τελευταία βδομάδα του Νοέμβρη.

Κάτι που σημαίνει ότι είναι πιθανό να προλάβουν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στις 26 Νοεμβρίου (22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Εναλλακτικά, θα είναι στη διάθεση του Τσάμπι Αλόνσο στις 30 του μήνα, στο ματς της Βασίλισσας με την Τζιρόνα.