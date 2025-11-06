Κάν'τε το όπως η… Κύπρος!

Ο Ανδρέας Δημάτος εξηγεί ότι το σημερινό βράδυ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την Ελλάδα στη μάχη της βαθμολογίας της UEFA και αναλύει γιατί αποτελεί θεμελιώδη αναγκαιότητα για το ελληνικό ποδόσφαιρο η διατήρηση στο ευρωπαϊκό top-12

Μπορεί η τρέχουσα ευρωπαϊκή εβδομάδα να είναι η καλύτερη για τα ελληνικά χρώματα σε αυτό το πρώτο μέρος της εφετινής ευρωπαϊκής σεζόν; Με βάση το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων και παρά την άδικα χαμένη νίκη του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν μπορεί…

Με μία πρόχειρη ματιά οι ομάδες μας θα έχουν την ευκαιρία τους για να ξεκολλήσουν βαθμολογικά και να συγκεντρώσουν πόντους τόσο σε αυτή όσο και στις δύο επόμενες ευρωπαϊκές εβδομάδες, που θα είναι και οι τελευταίες με τέσσερα ταυτόχρονα «ελληνικά» ματς.

Θα ακολουθήσει η τελευταία αγωνιστική του Conference με μοναδική συμμετοχή της ΑΕΚ στις 18 Δεκεμβρίου και οι δύο τελευταίες αγωνιστικές Champions και Europa League με τρεις από τις τέσσερις ομάδες μας στην… πίστα, αφού η ΑΕΚ θα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της σε πρώτη φάση!

Η χώρα μας μπορεί να κάνει απόψε το μεγάλο άλμα, μπορεί στα τρία ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να διεκδικήσει ισάριθμες νίκες και να βρεθεί στην πρώτη 10άδα της εφετινής βαθμολογίας, κάτι που θα σηματοδοτήσει πολλά για τη συνέχεια και κυρίως θα δημιουργήσει την απαραίτητη ασφάλεια ότι σε πρώτη φάση δεν θα κινδυνεύσουμε να πέσουμε από τη 12η θέση της συνολικής βαθμολογίας, κάτι που είναι και το ζητούμενο…



Γιατί μπορεί να είναι σημαντική η κάλυψη της διαφοράς από την 10η Τσεχία, αλλά καλό είναι να κοιτάμε πίσω μας κυρίως την Πολωνία, οι ομάδες της οποίας έχουν εφέτος τον έβδομο καλύτερο απολογισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη!



Παράδειγμα η κυπριακή τριπλέτα!

Οι τέσσερις εκπρόσωποί μας πάντως έχουν να πάρουν παράδειγμα, όχι από την Πολωνία, αλλά από την Κύπρο με τις τρεις ομάδες της οποίας (Πάφος, ΑΕΚ Λάρνακας και Ομόνοια) να έχουν μέχρι σήμερα τον τέταρτο καλύτερο απολογισμό στην Ευρώπη και να έχουν ξεπεράσει Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία!

Με τα… «αν» δεν γίνεται δουλειά, αλλά στο ενδεχόμενο του τρία στα τρία η χώρα μας απόψε έχει όλα τα εχέγγυα να αφήσει πίσω της Αζερμπαϊτζάν (ψηλά λόγω Καραμπάγκ), Τουρκία, Βέλγιο, μπορεί και Ολλανδία και να σκαρφαλώσει στο top-10 της εφετινής βαθμολογίας, κάτι που είναι και το ζητούμενο, γιατί αν μη τι άλλο θα επιβεβαιώσει τη σταθερότητα… ανόδου της τελευταίας τριετίας.



Και όλα αυτά ενώ ο κίνδυνος της 13ης Νορβηγίας δείχνει να εξασθενεί (εντός έδρας ήττα της Μπόντο από την Μονακό στο Champions League και η Μπραν αγωνίζεται απόψε στην Μπολόνια), η 14η Δανία με σημαντική απόσταση από την Ελλάδα φαίνεται ότι έχει μείνει μόνο με την Μίντιλαντ που προπορεύεται βεβαίως με τρία στα τρία στο Europa (η Κοπεγχάγη είναι στον ένα πόντο μετά από τέσσερις αγωνιστικές στο Champions League) και στην ουσία θα έχουμε να διαχειριστούμε την πολωνική τετράδα, που αγωνίζεται απόψε στο Conference σε δύσκολες εκτός έδρας αποστολές.



Η Ρακόφ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σπάρτα Πράγας, η Λεχ Πόζναν στην Ισπανία τη Βαγιεκάνο, η Λέγκια πάει στο Τσέλιε και πιο προσιτή δείχνει η αποστολή της Γιαγκελόνια με τη Σκεντίγια από τη Βόρεια Μακεδονία. Πρόκειται για βράδυ-ευκαιρία που δεν πρέπει να πετάξουμε στα σκουπίδια.



Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, για την ΑΕΚ η νίκη με την πρωταθλήτρια Ιρλανδίας Σάμροκ Ρόβερς δεν είναι ζητούμενο αλλά… απαίτηση και ο Παναθηναϊκός μπορεί να εκμεταλλευτεί την κακή συγκυρία της εφετινής Μόλντε, που βρίσκεται εκτός της πρώτης τετράδας του σουηδικού πρωταθλήματος.



Γιατί είναι σημαντικό το top-12

Τι θα σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τις ομάδες μας η διατήρηση της 11ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA ή στη χειρότερη περίπτωση η οπισθοχώρηση μέχρι τη 12η; Πολύ απλά ευρωπαϊκή ηρεμία και σταθερότητα διετίας…

Για τις δύο επόμενες σεζόν, 2026-27 και 2027-28 (έχουμε και την περσινή 12η θέση) ο πρωταθλητής και κυπελλούχος Ελλάδας (ή ο τρίτος του πρωταθλήματος) θα ξεκινούν από τα πλέι οφ Champions και Europa League, που σημαίνει μόνο δύο ματς στα τέλη Αυγούστου και εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή ακόμα και με αποκλεισμό στη League Phase του Europa και του Conference League αντίστοιχα…



Ο δεύτερος του πρωταθλήματος με δικαίωμα συμμετοχής στο προκριματικό μονοπάτι των μη πρωταθλητών, όπως ακριβώς εφέτος ο Παναθηναϊκός αλλά με σημαντικές πιθανότητες αν ο δεύτερος είναι ομάδα με συντελεστή που έχει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ να ανέβουν στον τρίτο προκριματικό (αν ο κάτοχος του Europa έχει εισιτήριο για το Champions League και από το πρωτάθλημα της χώρας του), κάτι που σημαίνει εξασφαλισμένο Europa…

Τα δύο τελευταία εισιτήρια δεν θα είναι όπως εφέτος στο Conference με τους τρεις προκριματικούς αλλά το ένα στο Europa (με ξεκίνημα από τον δεύτερο προκριματικό αλλά και με ένα μαξιλαράκι ασφαλείας) και το τελευταίο στο Conference με την ανάγκη του τρία στα τρία.



Επί της ουσίας η μοναδική (πλην όμως σημαντική) διαφορά της περίφημης 10ης θέσης από την 11η (στην οποία βρισκόμαστε τώρα) και τη 12η (στην οποία τερματίσαμε πέρυσι) είναι ότι ο πρωταθλητής της 10ης χώρας στη βαθμολογία της UEFA, όποιος κι αν είναι…, έχει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League!