Εντυπωσιάζει ο Πιρόλα στα Champions League: Δεύτερος σε κερδισμένα τάκλιν στη διοργάνωση

Ο Λορέντσο Πιρόλα έχει καταφέρει να εξελιχθεί στον βασικό και αναντικατάστατο στόπερ του Ολυμπιακού, με τους αριθμούς του να εντυπωσιάζουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Champions League.

Μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής του Champions League, ο Ολυμπιακός έχει συλλέξει μόλις δύο βαθμούς στη League Phase καθώς είδε τον Πέπι της Αϊντχόφεν να του στερεί τη νίκη στο 90+3' (1-1).

Διακριθέντες ήταν πολλοί από τον Ολυμπιακό όμως ένας παίκτης έχει κρατήσει σταθερά ανοδική πορεία σε όλες τις αγωνιστικές της διοργάνωσης και αυτός ακούει στο όνομα του Λορέντσο Πιρόλα. Ο 23χρονος στόπερ έχει εξελιχθεί σε βασική μονάδα του Μεντιλίμπαρ και σε κάθε παιχνίδι εντυπωσιάζει όλο και περισσότερο κυρίως με τη σταθερότητα του στα αμυντικά καθήκοντα.

Ο Ιταλός αμυντικός έχει δημιουργήσει εξαιρετικούς αριθμούς και στο Champions League έχει μία συγκεκριμένη κατηγορία όπου βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. Πρόκειται για την επιτυχία στα τάκλιν, όπου από τα 12 που έχει κάνει, ο ταλαντούχος στόπερ μετρά 8 επιτυχημένα, δηλαδή το 67%.

Μάλιστα, μαζί με τον Πιρόλα βρίσκεται τόσο ο Οταμέντι της Μπενφίκα όσο και ο Μπουργκές της Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ αλλά πρώτος με έντεκα κερδισμένα τάκλιν (στα 18) είναι ο Λέραγκερ της Κοπεγχάγης.