Εντυπωσιάζει ο Πιρόλα στα Champions League: Δεύτερος σε κερδισμένα τάκλιν στη διοργάνωση
Μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής του Champions League, ο Ολυμπιακός έχει συλλέξει μόλις δύο βαθμούς στη League Phase καθώς είδε τον Πέπι της Αϊντχόφεν να του στερεί τη νίκη στο 90+3' (1-1).
Διακριθέντες ήταν πολλοί από τον Ολυμπιακό όμως ένας παίκτης έχει κρατήσει σταθερά ανοδική πορεία σε όλες τις αγωνιστικές της διοργάνωσης και αυτός ακούει στο όνομα του Λορέντσο Πιρόλα. Ο 23χρονος στόπερ έχει εξελιχθεί σε βασική μονάδα του Μεντιλίμπαρ και σε κάθε παιχνίδι εντυπωσιάζει όλο και περισσότερο κυρίως με τη σταθερότητα του στα αμυντικά καθήκοντα.
Ο Ιταλός αμυντικός έχει δημιουργήσει εξαιρετικούς αριθμούς και στο Champions League έχει μία συγκεκριμένη κατηγορία όπου βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. Πρόκειται για την επιτυχία στα τάκλιν, όπου από τα 12 που έχει κάνει, ο ταλαντούχος στόπερ μετρά 8 επιτυχημένα, δηλαδή το 67%.
Δείτε ΕπίσηςΛορέντσο Πιρόλα: Ο δρόμος του στον Ολυμπιακό μέχρι την ματσάρα του Έμιρεϊτς δεν ήταν στρωμένος με... ροδοπέταλα (vid)
Μάλιστα, μαζί με τον Πιρόλα βρίσκεται τόσο ο Οταμέντι της Μπενφίκα όσο και ο Μπουργκές της Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ αλλά πρώτος με έντεκα κερδισμένα τάκλιν (στα 18) είναι ο Λέραγκερ της Κοπεγχάγης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.