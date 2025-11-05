Τζόλης: Σέρβιρε το προβάδισμα της Μπριζ κόντρα στη Μπαρτσελόνα (vid)
Ακόμα ένα παράσημο στην καριέρα του πρόσθεσε ο Χρήστος Τζόλης! Με το σκορ στο 1-1 για τη Μπριζ απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ο Έλληνας εξτρέμ στάθηκε καταλυτικός πίσω από το εκ νέου προβάδισμα των Βέλγων. Αφού βρήκε κενό χώρο στο μισό των Μπλαουγκράνα, ο Τζόλης με υπέροχη πάσα έβγαλε τον Φορμπς σε θέση βολής απέναντι από τον Σέζνι για το 2-1 των γηπεδούχων στο 17΄.
Νωρίτερα οι Βέλγοι είχαν ανοίξει το σκορ με προβολή του Τρεσόλντι στο 6΄, προτού η Μπαρτσελόνα ισοφαρίσει άμεσα σε 1-1 με γκολ του Φεράν Τόρες (8΄).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.