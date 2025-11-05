Κομβικός ο Χρήστος Τζόλης για τη Μπριζ, καθώς με υπέροχη ασίστ βοήθησε τους Βέλγους να προηγηθούν με 2-1 απέναντι στη Μπαρτσελόνα!

Ακόμα ένα παράσημο στην καριέρα του πρόσθεσε ο Χρήστος Τζόλης! Με το σκορ στο 1-1 για τη Μπριζ απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ο Έλληνας εξτρέμ στάθηκε καταλυτικός πίσω από το εκ νέου προβάδισμα των Βέλγων. Αφού βρήκε κενό χώρο στο μισό των Μπλαουγκράνα, ο Τζόλης με υπέροχη πάσα έβγαλε τον Φορμπς σε θέση βολής απέναντι από τον Σέζνι για το 2-1 των γηπεδούχων στο 17΄.

Νωρίτερα οι Βέλγοι είχαν ανοίξει το σκορ με προβολή του Τρεσόλντι στο 6΄, προτού η Μπαρτσελόνα ισοφαρίσει άμεσα σε 1-1 με γκολ του Φεράν Τόρες (8΄).