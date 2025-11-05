Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης σεζόν: Οι θέσεις που εξασφαλίζουν League Phase

Ο Ανδρέας Δημάτος αναφέρθηκε στους Galacticos σχετικά με το σημείο έναρξης των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη τη νέα σεζόν αλλά και το τι γίνεται με τους συντελεστές των ομάδων.

Η 12η θέση που κατέκτησε η Ελλάδα μέσα από την ευρωπαϊκή πορεία των ομάδων της, προσφέρει δύο προνομιακά εισιτήρια στους συλλόγους, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν σίγουρη συμμετοχή σε League Phase της νέας σεζόν.

Ο Ανδρέας Δημάτος μίλησε στους «Galacticos» και εξήγησε πώς έχει το φορμάτ και τι μπορούμε να περιμένουμε ενόψει της νέας σεζόν στην Ευρώπη.

Αυτό που ξεκαθάρισε αρχικά είναι ότι δύο θέσεις στο τέλος της σεζόν, δίνουν εισιτήριο που εξασφαλίζει θέση σε League Phase. Αυτό είναι του πρωταθλητή, ο οποίος μπαίνει στα play off του Champions League και έτσι έχει σίγουρη θέση στο League Phase του Europa League.

Αντίστοιχα, ο Κυπελλούχος Ελλάδος ή ο 3ος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, παίρνει εισιτήριο για τα play off του Europa League, οπότε μπαίνει αν αποκλειστεί στο League Phase του Conference League.

Από εκεί και πέρα, ο 2ος της βαθμολογίας θα μπει στον 2ο προκριματικό του Champions League εκτός αν είναι ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ, όπου λόγω των συντελεστών που έχουν ως ομάδες στην Ευρώπη, θα ξεκινήσουν από τον 3ο προκριματικό του Champions League, στον δρόμο των μη πρωταθλητών όπου υπό προϋποθέσεις, θα έχουν σίγουρο εισιτήριο για το League Phase του Europa League.

Αναλυτικά είπε:

«Υπάρχουν δύο πολύ καλά εισιτήρια, δύο προνομιακά εισιτήρια από ότι τα προηγούμενα χρόνια γιατί η Ελλάδα είναι στη 12η θέση στην οποία τερματίσαμε πέρσι, την πιο υψηλή τα τελευταία χρόνια, οπότε ο πρωταθλητής ξεκινάει από τα play off του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει χρησιμοποιήσει τον δικό του συντελεστή και είναι απευθείας, μην μπερδευόμαστε.

Οπότε είναι κλειδωμένη θέση στο League Phase του Europa League και έχει άλλη μία, αυτή του Κυπελλούχου Ελλάδος ή του 3ου της βαθμολογίας που ξεκινάει στα play off του Europa League και έχει σίγουρο εισιτήριο για League Phase του Conference League. Ο 2ος ξεκινάει όπως ο Παναθηναϊκός φέτος. Δηλαδή από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ένα εισιτήριο στο Conference League από 2ο προκριματικό γύρο και στον 2ο προκριματικό του Europa League.

Ο δευτεραθλητής θα έχει την ευκαιρία του Champions League μέσα από τρία εμπόδια. Εκτός αν ο δευτεραθλητής είναι ομάδα με υψηλό συντελεστή, δηλαδή μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να παίξουν δύο γύρους για να περάσουν στο Champions League. Αυτό σημαίνει ότι και αυτό το εισιτήριο έχει κλειδωμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο καθώς στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, μετά τον 3ο προκριματικό του Champions League, πάει απευθείας στο League Phase του Europa League. Αυτό ισχύει για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να τερματίσουν στη 2η θέση».

Όσο για τον Ολυμπιακό: «Αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, κατά μεγάλο ποσοστό θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί απευθείας στο League Phase του Champions League. Βασική προϋπόθεση να είναι πρωταθλητής. Μετά θέλει ο κάτοχος του Champions League να έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για απευθείας πρόκρισης από το πρωτάθλημα της χώρας του. Ο Ολυμπιακός υστερεί σε συντελεστή και είναι δύσκολο να την καλύψει από τη Ρέιντζερς και αυτή τη στιγμή από τον Μπόντο Γκλιμτ. Η Ρέιντζερς φαίνεται δύσκολο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στην Σκωτία και η Μπόντο, είναι μικρή η διαφορά, στη μία ισοπαλία. Ίσως στη διάρκεια της σεζόν τη καλύψει, αλλά ίσως να μην χρειαστεί γιατί αν η Βίκινγκ κάνει το 3/3, θα κατακτήσει το πρωτάθλημα»