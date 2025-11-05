Ο Κίβου στο πλευρό του Μαρτίνεθ: «Πρέπει να είμαστε εκεί για εκείνον, να τον στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε»

Ο προπονητής της Ίντερ, Κριστιάν Κίβου, στήριξε δημόσια τον Ισπανό τερματοφύλακα Τζόσεπ Μαρτίνεθ, μετά την εμπλοκή του σε θανατηφόρο τροχαίο την περασμένη εβδομάδα.

Ένας άνδρας 81 ετών πέθανε την περασμένη εβδομάδα, όταν το ηλεκτρικό αναπηρικό του αμαξίδιο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος διεθνής Ισπανός τερματοφύλακας Τζόσεπ Μαρτίνεθ.

Οι αρχές ακόμη διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, το οποίο σημειώθηκε στην επαρχία του Κόμο, με την αστυνομία να αναφέρει ότι το αναπηρικό αμαξίδιο φαίνεται να είχε εισέλθει στην πορεία του οχήματος από το αντίθετο ρεύμα.

Ο Μαρτίνεθ, ο οποίος είναι αναπληρωματικός του Γιαν Ζόμερ, έμεινε εκτός αποστολής της Ίντερ στη νίκη με 3-0 επί της Φιορεντίνα για τη Serie A το επόμενο βράδυ, ενώ βρισκόταν κανονικά στο πάγκο των «Νερατζούρι» στη νίκη με 2-1 επί της Βερόνα την Κυριακή (02/11).

«Πρέπει να είμαστε εκεί γι' αυτόν, να τον στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Κίβου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Τετάρτης για τη 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League εναντίον της Καϊράτ Αλμάτι στο Μιλάνο.

«Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος και δεν θα την ευχόμουν σε κανέναν.Βρίσκεται σε μια ευαίσθητη κατάσταση και το σημαντικό είναι ότι είμαστε δίπλα του και τον βοηθάμε να βρει ξανά την ηρεμία του Η ζωή δεν πηγαίνει πάντα όπως θέλουμε και χρειάζεται πραγματική δύναμη για να ξεπεράσεις στιγμές σαν κι αυτή»