Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε μια πικρή ιστορία να επαναλαμβάνεται και την PSV να τον «πληγώνει» ξανά.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το νέο «χτύπημα» της μοίρας στο φινάλε του αγώνα με την Αϊντχόφεν. «Πραγματικά είναι βραδιά που το ποδόσφαιρο δεν ήταν δίκαιο. Αξίζαμε τη νίκη. Έγινε ένα φάουλ και το εκμεταλλεύτηκαν», δήλωσε πικραμένος ο Βάσκος τεχνικός αμέσως μετά τη λήξη. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίστηκε στο 90+3' σε 1-1, χάνοντας μια τεράστια ευκαιρία να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη φετινή League Phase του Champions League.

Για ακόμη μία φορά, η τύχη γύρισε την πλάτη στον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος φαίνεται να κουβαλάει... γκίνια απέναντι στην PSV. Πανομοιότυπο σενάριο είχε εκτυλιχθεί και στις 3 Οκτωβρίου 2023, όταν η τότε ομάδα του, η Σεβίλλη, είχε δεχθεί γκολ στο 90+5' από τον Τέζε, μένοντας τότε στο 2-2 για τους ομίλους του Champions League. Μια ακόμη βραδιά πικρής ισοφάρισης για τον έμπειρο προπονητή, που βλέπει την ιστορία να επαναλαμβάνεται.