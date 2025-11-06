Ο Βάσκος τεχνικός δεν ήθελε να βλέπει στεναχωρημένα πρόσωπα στον Ρέντη μετά το 1-1 με την Αϊντχόφεν παρά τη δεδομένη απογοήτευση των παικτών της ομάδας του Ολυμπιακού.

Το 1-1 στο Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν όπως ήταν λογικό επέφερε πολύ μεγάλη απογοήτευση στις τάξεις των παικτών των Πειραιωτών. Στον Ολυμπιακό από την άλλη δεν θέλουν να βλέπουν κατεβασμένα κεφάλια σε μία χρονική περίοδο που θα έχει και άλλα ματς και όπου η ομάδα καλείται να συνεχίσει δυνατή και ενωμένη. Σκυμμένα κεφαλιά και στεναχωρημένα πρόσωπα δεν ήθελε να βλέπει ούτε ο Βάσκος τεχνικός των Ερυθρόλευκων.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάντως από την πλευρά του συνεχάρη τους παίκτες του για την προσπάθειά τους και ενώ στάθηκε και στα λάθη που έγιναν στο παιχνίδι της Τρίτης και στην ανάγκη είτε να μην γίνονται είτε να μειωθούν αισθητά. «Κάνατε πολύ μεγάλη προσπάθεια και είχατε μία εμφάνιση για την οποία αξίζετε πολλά συγχαρητήρια.

Είχαμε φάσεις για να βάλουμε περισσότερα του ενός τέρματα αλλά δεν μας βγήκε. Είναι πάντα δύσκολο το να ισοφαρίζεσαι έτσι στο τέλος. Αυτά συμβαίνουν όμως στο ποδόσφαιρο και πρέπει να επανέλθουμε στον δρόμο μας και να κοιτάξουμε τους επόμενους αγώνες», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Βάσκος τεχνικός.