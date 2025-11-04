Απόλυτος πρωταγωνιστής για την Μπάγερν Μονάχου ο Λουίς Ντίας που είπε... ευχαριστώ στο δώρο του Μαρκίνιος και διπλασίασε τα τέρματα των Βαυαρών μέσα στο Παρίσι.

Όλα στραβά κι ανάποδα για την Παρί Σεν Ζερμέν! Οι Παριζιάνοι, που βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 4' απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, είδαν το γκολ του Ντεμπελέ να ακυρώνεται για οφσάιντ και τον Γάλλο να αποχωρεί ως τραυματίας λίγο αργότερα. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό, αφού στο 32' ο Μαρκίνιος υπέπεσε σε ένα «παιδικό» λάθος. Ο Λουίς Ντίας του έκλεψε πανεύκολα την μπάλα βγήκε απέναντι από τον Σεβαλιέ και τον νίκησε για δεύτερη φορά γράφοντας το 0-2 των Βαυαρών!