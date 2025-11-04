Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου: «Δώρο» του Μαρκίνιος το δεύτερο γκολ του Ντίας (vid)
Όλα στραβά κι ανάποδα για την Παρί Σεν Ζερμέν! Οι Παριζιάνοι, που βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 4' απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, είδαν το γκολ του Ντεμπελέ να ακυρώνεται για οφσάιντ και τον Γάλλο να αποχωρεί ως τραυματίας λίγο αργότερα. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό, αφού στο 32' ο Μαρκίνιος υπέπεσε σε ένα «παιδικό» λάθος. Ο Λουίς Ντίας του έκλεψε πανεύκολα την μπάλα βγήκε απέναντι από τον Σεβαλιέ και τον νίκησε για δεύτερη φορά γράφοντας το 0-2 των Βαυαρών!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.