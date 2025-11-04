Ιωαννίδης, Τρινκάο και Αραούχο συνεργάστηκαν άψογα για να δώσουν στη Σπόρτινγκ το προβάδισμα απέναντι στη Γιουβέντους.

Έκρυψαν την μπάλα οι παίκτες της Σπόρτινγκ και την εμφάνισαν στα δίχτυα. Μόλις στο 12ο λεπτό, οι Πορτογάλοι πήραν προβάδισμα στην έδρα της Γιουβέντους σε μια φάση που... ξεδίπλωσε με απίθανο τρόπο ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Έλληνας φορ έγινε στήριγμα και βρήκε με φοβερό τακουνάκι τον Τρινκάο, ο οποίος άνοιξε στον Αραούχο που με ωραίο σουτ έκανε το 1-0.