Φανέλα βασικού πήραν τόσο ο Φώτης Ιωαννίδης όσο και ο Γιώργος Βαγιαννίδης στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με την Γιουβέντους, όπως και ο Παντελής Χατζηδιάκος στο Τότεναμ - Κοπεγχάγη.

Ώρα για αστέρια και Champions League για τους Έλληνες διεθνείς! Στο Τορίνο, η Γιουβέντους υποδέχεται την Σπόρτινγκ με τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη να ξεκινάνε βασικοί μαζί για πρώτη φορά. Μάλιστα, για τον δεξιό μπακ των Λιονταριών, αυτή είναι η πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της νέας του ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Για τον Ιωαννίδη, αυτή θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του στο Champions League με την Σπόρτινγκ, ενώ θυμίζουμε ότι την προηγούμενη αγωνιστική είχε σημειώσει και ασίστ.

O 𝐗𝐈 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 dos Leões para o regresso à UEFA Champions League 📋🌟 #JUVSCP #UCL pic.twitter.com/A6WdxfuY4X — Sporting CP (@SportingCP) November 4, 2025

Φανέλα βασικού πήρε και ο Παντελής Χατζηδιάκος στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κοπεγχάγης με την Τότεναμ. Τέταρτη συμμετοχή στα «αστέρια» φέτος για τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό.