Ιωαννίδης - Βαγιαννίδης: Πρώτη φορά ξεκινάνε μαζί στο Champions League, βασικός ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη

Άρτεμις Κλεφτάκη
Ιωαννίδης - Σπόρτινγκ

bet365

Φανέλα βασικού πήραν τόσο ο Φώτης Ιωαννίδης όσο και ο Γιώργος Βαγιαννίδης στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με την Γιουβέντους, όπως και ο Παντελής Χατζηδιάκος στο Τότεναμ - Κοπεγχάγη.

Ώρα για αστέρια και Champions League για τους Έλληνες διεθνείς! Στο Τορίνο, η Γιουβέντους υποδέχεται την Σπόρτινγκ με τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη να ξεκινάνε βασικοί μαζί για πρώτη φορά. Μάλιστα, για τον δεξιό μπακ των Λιονταριών, αυτή είναι η πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της νέας του ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Για τον Ιωαννίδη, αυτή θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του στο Champions League με την Σπόρτινγκ, ενώ θυμίζουμε ότι την προηγούμενη αγωνιστική είχε σημειώσει και ασίστ.

Φανέλα βασικού πήρε και ο Παντελής Χατζηδιάκος στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κοπεγχάγης με την Τότεναμ. Τέταρτη συμμετοχή στα «αστέρια» φέτος για τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα