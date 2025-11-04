Ιωαννίδης - Βαγιαννίδης: Πρώτη φορά ξεκινάνε μαζί στο Champions League, βασικός ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη
Ώρα για αστέρια και Champions League για τους Έλληνες διεθνείς! Στο Τορίνο, η Γιουβέντους υποδέχεται την Σπόρτινγκ με τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη να ξεκινάνε βασικοί μαζί για πρώτη φορά. Μάλιστα, για τον δεξιό μπακ των Λιονταριών, αυτή είναι η πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της νέας του ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Για τον Ιωαννίδη, αυτή θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του στο Champions League με την Σπόρτινγκ, ενώ θυμίζουμε ότι την προηγούμενη αγωνιστική είχε σημειώσει και ασίστ.
O 𝐗𝐈 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 dos Leões para o regresso à UEFA Champions League 📋🌟 #JUVSCP #UCL pic.twitter.com/A6WdxfuY4X— Sporting CP (@SportingCP) November 4, 2025
Φανέλα βασικού πήρε και ο Παντελής Χατζηδιάκος στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κοπεγχάγης με την Τότεναμ. Τέταρτη συμμετοχή στα «αστέρια» φέτος για τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό.
Start-11 mod Tottenham Hotspur#fcklive #ucl #startXI pic.twitter.com/d9EAwiXB2K— F.C. København (@FCKobenhavn) November 4, 2025
