Εβδομάδα με Champions League και ευρωπαϊκά παιχνίδια απαιτεί... VIP προβολή. Κλείσε θέση στο μαγαζί της επιθυμίας σου και έχε το μυαλό σου μόνο στον αγώνα, με το eStadio!

Αν το Σαββατοκύριακο είναι το standard ραντεβού με την ομάδα σου και την ποδοσφαιρική δράση, τότε η ευρωπαϊκή εβδομάδα είναι το… premium πακέτο.

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνιστούν ανέκαθεν το αλατοπίπερο στο ποδοσφαιρικό καλεντάρι και κάθε εβδομάδα Champions League είναι πασπαλισμένη με… αστερόσκονη.

Τα βράδια Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης αποκτούν χαρακτήρα επίσημου event. Οκ, δεν θα βάλεις απαραίτητα τα καλά σου, αλλά θα το ζήσεις σαν μια σοβαρή εμπειρία.

Η περίσταση απαιτεί φαγητό, ποτό, φυσικά την παρέα σου. Αλλά και τον κατάλληλο χώρο που θα δώσει τον απόλυτο Matchday τόνο.

Με το eStadio, είσαι… ένα στάδιο μακριά από το να διοργανώσεις τη δική σου βραδιά αστέρων, στο μαγαζί της αρεσκείας σου.

eStadio: Πώς να κλείσεις θέση και να απολαύσεις το παιχνίδι

Αν το… pre-game στην κράτηση σε ένα μαγαζί παραδοσιακά σε αγχώνει, πλέον με το eStadio δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα βήματα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ απλά.

Όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Για αρχή, κατεβάζεις το eStadio από το Play Store σε Android (σύντομα θα διατίθεται και σε ios). Έπειτα κάνεις εγγραφή είτε με email είτε με τον Google λογαριασμό σου. Μπορείς επίσης να μπεις στην εφαρμογή και μέσω υπολογιστή, στο estadio.gr όπου έχεις τη δυνατότητα να κάνεις login στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Επιλέγεις την αγαπημένη ή τις αγαπημένες σου ομάδες για να βλέπεις πότε παίζουν καθώς και τη διεύθυνσή σου για να βρεις πού μπορείς να παρακολουθήσεις τους αγώνες τους.

Και είσαι έτοιμος για να κάνεις την κράτησή σου!

eStadio: Η πλοήγηση στην εφαρμογή μέχρι την κράτηση

Μόλις μπεις στην κεντρική σελίδα του eStadio συναντάς τέσσερις βασικές επιλογές στο κάτω μέρος της οθόνης.

Στην home page της εφαρμογής βρίσκεις τους αγώνες της αγαπημένης σου ομάδας σε διάστημα επτά ημερών, καθώς και τα κορυφαία ντέρμπι της εβδομάδας.

Στο εικονίδιο του «Χάρτη» (search map) σκρολάρεις και εντοπίζεις τα διαθέσιμα καταστήματα εντός της εμβέλειας της περιοχής που επέλεξες. Μπορείς επίσης να φιλτράρεις την αναζήτηση με βάση τις παροχές και υπηρεσίες που αναζητάς (χώρο στάθμευσης, gaming, κ.α.).

Στην ενότητα «Live», βρίσκονται όλοι οι αγώνες που παίζονται αυτή τη στιγμή. Με βασικά στατικά, βαθμολογίες και τις συνθέσεις των δύο ομάδων!

Στο «Calendar», βλέπεις αναλυτικά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων ανά μέρα. Δεξιά από κάθε αγώνα αναγράφεται ο αριθμός των διαθέσιμων καταστημάτων. Με μια επιλογή σε αυτό το εικονίδιο, διαλέγεις το μαγαζί που σου έκανε το «κλικ» και ολοκληρώνεις την κράτησή σου για τον αριθμό των θέσεων που επιθυμείς!

Κατέβασε τώρα τo eStadio εδώ και ζήσε το ποδόσφαιρο διαφορετικά! 🔥