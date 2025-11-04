Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (4/11) παιχνιδιών στη League Phase του Champions League.

Η δράση στο Champions League επιστρέφει απόψε (4/11) με την 4η αγωνιστική της League Phase και τον Ολυμπιακό να έχει μπροστά του ένα καθοριστικό ματς ενόψει της συνέχειας. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την PSV Αϊντχόφεν, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του επιτρέψει να έχει ελπίδες πρόκρισης. Η σέντρα του σπουδαίου αγώνα θα γίνει στις 22:00 και η απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Το μενού ωστόσο ανοίγει στις 19:45 με δυο αναμετρήσεις. Η Άρσεναλ έχει εκτός έδρας αποστολή στην Πράγα με τη Σλάβια του Χρήστου Ζαφείρη (Cosmote Sport 5), ενώ η Νάπολι περιμένει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Cosmote Sport 3).

Στις 22:00 πέρα από το παιχνίδι των Πειραιωτών, υπάρχουν κι άλλα σπουδαία ματς. Φυσικά, ξεχωρίζει το πολύ μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία, με τη Λίβερπουλ να υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης (Cosmote Sport 3), ενώ στο Παρίσι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί, αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 5). Στη Μαδρίτη η Ατλέτικο φιλοξενεί την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ (Cosmote Sport 8), στο Λονδίνο η Τότεναμ παίζει με την Κοπεγχάγη (Cosmote Sport 7), ενώ στο Τορίνο η Γιουβέντους αντιμετωπίζει την Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη (Cosmote Sport 6). Τέλος, η Μπόντο Γκλιμτ παίζει εντός με τη Μονακό (Cosmote Sport 9).