Οι έξι παίκτες που αγωνίστηκαν τόσο στον Ολυμπιακό, όσο και στην Αϊντχόφεν. Ο Μήτρογλου και οι σπουδαίοι Ρόμενταλ, Αφελάι.

Έξι ποδοσφαιριστές συνδέουν τον Ολυμπιακό και την Αϊντχόφεν.

Από τον Έλληνα διεθνή φορ Κώστα Μήτρογλου, ο οποίος έγραψε ιστορία με τους Πειραιώτες, μέχρι τον κάτοχο του Champions League Ιμπραχίμ Αφελάι και τον σπουδαίο διεθνή εξτρέμ Ντένις Ρόμενταλ.

Συνολικά, λοιπόν, έξι ποδοσφαιριστές φόρεσαν τη φανέλα του Ολυμπιακού και της Αϊντχόφεν. Ας δούμε ποιοι είναι αυτοί.

Ιμπραχίμ Αφελάι

Η πιο γνωστή μορφή αυτής της λίστας. Ο Ολλανδομαροκινός μεσοεπιθετθικός αναδείχθηκε στην Ακαδημία της PSV και καθιερώθηκε γρήγορα στην πρώτη ομάδα. Από το 2004 έως το 2010 έπαιξε πάνω από 200 αγώνες, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα. Μετά από στάσεις σε ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, με την οποία κατέκτησε το Champions League και την Στόουκ Σίτι, επέστρεψε το 2019 για λίγο στην Αϊντχόφεν, όπου ολοκλήρωσε την καριέρα του.

Ενδιάμεσα, όμως και συγκεκριμένα τη σεζόν 2014-15 ο Αφελάι αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό, με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα. Κατέκτησε ένα πρωτάθλημα κι έπαιξε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στον Ολυμπιακό είχε 29 ματς με 6 γκολ και 4 ασίστ, αλλά στον ολλανδικό σύλλογο κατέγραψε 221 παιχνίδια με 38 γκολ και 28 ασίστ.

Ντένις Ρόμενταλ

Ο διεθνής Δανός ήταν ένας τρομερός εξτρέμ ικανός στο ένας εναντίον ενός και ταχύτατος. Με την PSV κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα το διάστημα 1997–2004 πριν φύγει για την Τσάρλτον.

Μετά την Αγγλία, επέστρεψε στην Ολλανδία και αγωνίστηκε σε Άγιαξ και Ναϊμέγκεν. Το 2010 μετακόμισε στον Ολυμπιακό, όπου έμεινε μία σεζόν, αλλά πρόλαβε να κατακτήσει ακόμα ένα πρωτάθλημα. Στους Πειραιώτες είχε 22 αγώνες, αλλά μόλις 2 γκολ και 5 ασίστ. Στην Αϊντχόφεν αντίθετα, μέτρησε 223 παιχνίδια, 38 γκολ και 54 ασίστ!

Μπρούμα

Ο Πορτογάλος εξτρέμ στην Αϊντχόφεν μεταξύ 2019 και 2022 έπαιζε κυρίως ως αλλαγή. Τη σεζόν 2020-21 παραχωρήθηκε δανεικός στον Ολυμπιακό, όπου σημείωσε κρίσιμα γκολ στο πρωτάθλημα. Επέστρεψε στην Αϊντχόφεν, αλλά δεν κατάφερε να καθιερωθεί και το 2022 μετακόμισε στη Φενέρμπαχτσε, αρχικά δανεικός και κατόπιν μόνιμα. Σήμερα, στα 31 του, αγωνίζεται στην Μπενφίκα. Στον Ολυμπιακό είχε 33 ματς με 9 γκολ και 3 ασίστ. Στην Αϊντχόφεν είχε 81 παιχνίδια με 15 γκολ και 10 ασίστ.

Κώστας Μήτρογλου

Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ο Μήτρογλου διέπρεψε στον Ολυμπιακό, αλλά όχι στην Αϊντχόφεν. Στον Ολυμπιακό ήταν εκπληκτικός, πανηγύρισε έξι πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελλα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Μαρσέιγ, Φούλαμ, Μπενφίκα, Γαλατά, ενώ έχει παίξει στην Ελλάδα και στους Άρη, Πανιώνιο, Ατρόμητο.

Στην Αϊντχόφεν πήγε δανεικός από τη Γαλατά τη σεζόν 2019-20, αλλά δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Στον Ολυμπιακό είχε 182 ματς με 86 γκολ και 20 ασίστ, αλλά στην Ολλανδία είχε μόλις 18 συμμετοχές και 3 γκολ.

Γιάγκος Βούκοβιτς

Ο Σέρβος αμυντικός ήταν στην PSV την περίοδο 2009–2013, κυρίως ως αναπληρωματικός. Στον Ολυμπιακό επίσης δεν έκανε τη διαφορά. Στον Πειραιά μέτρησε 33 ματς με 3 γκολ και 1 ασίστ, ενώ στην Ολλανδία είχε 19 ματς κι 1 γκολ.

Μανουέλ Ντα Κόστα

Ο Μαροκινός με πορτογαλική και γαλλική καταγωγή πήγε σε νεαρή ηλικία στην PSV από τη Μπενφίκα, αλλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει και το 2008 μετακόμισε στη Φιορεντίνα.

Δέκα χρόνια αργότερα, εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, όπου με την εμπειρία του έγινε βασικός. Έπειτα έπαιξε σε Τουρκία και Σαουδική Αραβία, πριν κλείσει την καριέρα του στο Βέλγιο, στη Μπέβερεν. Είναι 39 ετών κι έχει αποσυρθεί.

Στον Ολυμπιακό είχε 66 αγώνες και 5 γκολ τη διετία 2015-17, όπου και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα. Στην Αϊντχόφεν είχε 25 ματς και 1 γκολ.

