Ιωαννίδης: «Είμαι χαρούμενος στη Σπόρτινγκ, δεν με απασχολούν τα χρήματα που κόστισα»

Ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Γιουβέντους για την περίοδο που βρίσκεται στη Σπόρτινγκ, τη μεταγραφή του και τον... ανταγωνισμό με Παυλίδη.

Η περίοδος προσαρμογής μοιάζει να βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία, καθώς με κάθε εβδομάδα που περνάει ο Έλληνας επιθετικός δείχνει να βρίσκει ρυθμό και να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα. Με απολογισμό τέσσερα γκολ τρεις ασίστ η φετινή περίοδο, ο Ιωαννίδης έχει αρχίσει ήδη των απόσβεση των χρημάτων που έβγαλαν από τα ταμεία τα Λιοντάρια για να τον αποκτήσουν από τον Παναθηναϊκό, όμως αυτή είναι μόνο η αρχή.

Ενόψει του αγώνα στο Τορίνο απέναντι στη Γιουβέντους για το Champions League, ο 25χρονος φορ παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον προπονητή του, Λουίς Μπόρζες, και μίλησε ανοικτά για την πρώτη περίοδο στα Λιοντάρια. Για την προσαρμογή του, την υποδοχή από συμπαίκτες και προπονητές, τη φόρμα της Σπόρτινγκ, τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό, ενώ παράλληλα... απέφυγε να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Βαγγέλη Παυλίδη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην .

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιωαννίδης:

Για τη φόρμα της Σπόρτινγκ: «Είμαστε σε καλή φόρμα, βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Αύριο μας περιμένει ένα δύσκολο ματς απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο».

Τί τον εξέπληξε στη Σπόρτινγκ: «Τίποτα το ιδιαίτερο, όλα είναι υπέροχα. Ο σύλλογος είναι πολύ καλά οργανωμένος και ο προπονητής είναι πάντα δίπλα μου. Είμαι πραγματικά χαρούμενος».

Αν περιμένει να αγωνιστεί κόντρα στη Γιουβέντους: «Δεν ξέρω. Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό όλη την εβδομάδα, προπονούμαι σκληρά και μετά αποφασίζει ο προπονητής. Θα εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες μου, είτε ξεκινήσω βασικός είτε μπω κατά τη διάρκεια του αγώνα».

Για το γεγονός ότι η Σπόρτινγκ δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Ιταλία: «Το διάβασα χθες… Γιατί όχι αύριο; Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο».

Αν θέλει να βάλει περισσότερα γκολ από τον Παυλίδη στην Πορτογαλία: «Είναι εξαιρετικός επιθετικός, γνωρίζει καλά το πρωτάθλημα. Είμαστε και οι δύο δυνατοί, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί».

Για τη μεταγραφή του: «Δεν σκέφτομαι τα χρήματα που κόστισα. Δεν με απασχολούν τα θέματα των μεταγραφών, θέλω να συγκεντρώνομαι μόνο στο γήπεδο».