Με εγκωμιαστικά σχόλια μίλησε ο Τσάμπι Αλόνσο για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, με τους δυο τους να έχουν συνυπάρξει για μια τριετία στη Λίβερπουλ.

Ο Τσάμπι Αλόνσο επιστρέφει ως αντίπαλος στο «Ανφιλντ» για τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Λίβερπουλ για το Champions League και στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε, οι δημοσιογράφοι δεν έχασαν την ευκαιρία να τον ρωτήσουν για το παρελθόν του στην Αγγλία.

Ο Ισπανός τεχνικός των Μρένγκες στάθηκε στον τότε προπονητή του στη Λίβερπουλ, Ράφα Μπενίτεθ, και την επιρροή που είχε πάνω του, τονίζοντας πως ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού τον δίδαξε πολλά για το ποδόσφαιρο στο κορυφαίο επίπεδο.

«Με επηρέασε πολύ η περίοδος στη Λίβερπουλ, δεν ήτα απλά ένα αδιάφορο σκαλί στην καριέρα μου. Πέρασα πέντε χρόνια με τον Ράφα Μπενίτεθ κι έμαθα πολλά για το ποδόσφαιρο στο κορυφαίο επίπεδο.

Με βοήθησε να φτάσω εδώ που βρίσκομαι τώρα. Κι αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, αγαπάς να παίζεις για τη Λίβερπουλ. Με βοήθησαν σαν και παίκτη και σαν προπονητή. Θυμάμαι ακόμα πολλά πράγματα από τον καιρό μου στο «Άνφιλντ», τα οποία μου είναι χρήσιμα ακόμα και σήμερα» τόνισε χαρακτηριστικά.