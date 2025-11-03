Η γκέλα με την Πάφο... στοιχειώνει ακόμη τον Ολυμπιακό και ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για το must win ματς των «ερυθρόλευκων» το βράδυ της Τρίτης με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο!

O Oλυμπιακός ως οργανισμός σίγουρα είναι ακόμη πληγωμένος από την βαριά ήττα στη Βαρκελώνη. Όλοι σκέφτονται πως θα μπορούσαν να εξελιχθούν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αν από το 2-1 υπέρ της Μπαρτσελόνα, ως το τελικό 6-1 δεν μεσολαβούσε η εντελώς ακατανόητη, εκ μέρους του διαιτητή, αποβολή του Έσε, που προφανώς άλλαξε όλες τις ισορροπίες του αγώνα.

Εκανε δηλαδή άμεσα ακόμη πιο δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού και ουτοπικό τον στόχο για ένα θετικό αποτέλεσμα επί καταλανικού εδάφους. Κι όμως, έχω την εντύπωση πως αν ρωτήσει κανείς είτε τους φίλους της ομάδας, είτε όλους όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτή (παίκτες, προπονητές, διοίκηση) ποιο είναι το έως τώρα παιχνίδι της σεζόν που θα ήθελαν να ξαναπαίξουν διεκδικώντας ένα άλλο αποτέλεσμα κανείς δεν θα απαντήσει αυτό με την Μπαρτσελόνα.

Αντίθετα σε μια πιθανή δημοσκόπηση θα συγκεντρώσει ποσοστά «Φιντέλ Κάστρο» η απάντηση για την αναμέτρηση της 17ης Σεπτεμβρίου. Το ματς που άνοιξε την αυλαία της League Phase του Champions League. Eκείνο το φθινοπωρινό βράδυ ο Ολυμπιακός στο κατάμεστο Καραϊσκάκη υποδέχτηκε την Πάφο. Την... Σταχτοπούτα της διοργάνωσης και σαφώς μια ομάδα που στην καλοκαιρινή κλήρωση έχεις... κυκλώσει ως must win.

Ενα ματς που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά, μιας κι από νωρίς οι Κύπριοι έμειναν με δέκα παίκτες. Κι όμως. Τα δίχτυα δεν κουνήθηκαν ποτέ, ο κίπερ της Πάφου έκανε... εμφάνιση καριέρας, το 0-0 δεν άλλαξε ως το φινάλε και ο Ολυμπιακός με το «καλημέρα» βγήκε εκτός προγράμματος καθώς σε ένα «ομιλάκι» που υπάρχει η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Άρσεναλ ξέρεις ότι οι ευκαιρίες για να μαζέψεις βαθμούς και να μείνεις ζωντανός είναι μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού.

Για τους Πειραιώτες η πρώτη εκείνη ευκαιρία πήγε στον κουβά και ακολούθησαν οι αναμενόμενες ήττες σε Λονδίνο (Αρσεναλ 2-0) και Βαρκελώνη (Μπαρτσελόνα 6-1). Μετά από τρεις αγώνες όπως... στήθηκε η βαθμολογία της League Phase τα πράγματα για τον Ολυμπιακό είναι δύσκολα. Το βράδυ της Τρίτης υπάρχει το δεύτερο φετινό must win ματς για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που δεν είναι άλλο από αυτό με την Αϊντχόφεν (4/11, 10μμ) στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει σύγκριση στη δυναμικότητα της ολλανδικής ομάδας σε σχέση με την Πάφο.

Η πρόσφατη εξάρα που έριξε στην Νάπολι τα λέει όλα. Όμως ακόμη και έτσι το «πρέπει» για τον Ολυμπιακό είναι μεγάλο. Ξαναλέμε. Για να είμαστε ακριβείς, ξαναγράφουμε. Ο Ολυμπιακός έχει μόλις ένα βαθμό κι αν επιθυμεί να συνεχίσει και μετά τον Ιανουάριο στην διοργάνωση οφείλει να βρει τις νίκες που θα του δώσουν δικαίωμα. Στην οικονομία της κουβέντας φαίνεται πως θα χρειαστούν ακόμη και υπερβάσεις. Αυτό είναι άλλη κουβέντα όμως. Τώρα το ψηλό εμπόδιο μπροστά είναι η Αϊντχόφεν κι αυτό οφείλει να ξεπεράσει ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του.

Η απουσία του Εσε από ένα τέτοιο ματς μόνο αμελητέα δεν είναι, όμως στον Ολυμπιακό από τη βραδιά της Βαρκελώνης ξέρουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Αρα και ο προπονητής του γνωρίζει πως θα το αντιμετωπίσει. Γνωρίζει και τη δυναμική της αντίπαλης ομάδας, αλλά κυρίως γνωρίζει πολύ καλά κάτι άλλο.

Ότι το ματς της Τρίτης είναι ένα από τα τελευταία... κανονάκια του Ολυμπιακού, προκειμένου να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια και σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να τα ξοδέψει χωρίς τουλάχιστον να παλέψει. Το ίδιο το γνωρίζει και ο κόσμος που θα κατακλύσει το Καραϊσκάκη. Η συνέχεια επί της οθόνης και επί χόρτου...