Το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, πριν ξεκινήσουν τα Playoffs στη Stoiximan Superleague.

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (22/3) η κανονική διάρκεια της Stoiximan Superleague και «σφραγίστηκαν» τυπικά οι τέσσερις ομάδες για τα Playoffs της διοργάνωσης.

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βρίσκονται στο γκρουπ που θα αναδείξει τον πρωταθλητή της σεζόν 2025-2026, με τους «πράσινους» πάντως να μην έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες διεκδικήσης. Στο φινάλε της περιόδου, η Ένωση κέρδισε εύκολα με 3-0 την Κηφισία και είδε να της έρχονται... δώρα από ΑΕΛ Novibet (πήρε 0-0 με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης») και Βόλο (κέρδισε 2-1 τον ΠΑΟΚ.

Έτσι, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς μπαίνει στο μίνι-πρωτάθλημα με 60 πόντους, δυο περισσότερους από εκείνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (58) και στο +3 από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου (57).

Στο πλαίσιο αυτό και όπως έχουμε συνηθίσει κάθε εβδομάδα, ο υπερυπολογιστής του Footaball Meets Data δίνει τις πιθανότητες κατάκτησης της κούπας, εξετάζοντας τις ανάλογες παραμέτρους. Συγκριτικά λοιπόν με πριν 7 ημέρες, έχουμε προφανώς αλλαγές. Πλέον, φαβορί δίνεται η ΑΕΚ, με 46.6%, ποσοστό αυξημένο σχεδόν κατά 20% σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα (26.7%).

Στην δεύτερη θέση «έπεσε» ο Ολυμπιακός, που από το 47.3% είναι πλέον στο 39.5%, ενώ 3ος σταθερά έμεινε ο ΠΑΟΚ, ωστόσο υπάρχει μείωση κατά 13% στις πιθανότητές του. Δηλαδή, από το 26%, είναι πλέον στο 13.8%. Σημειώνουμε -όπως πάντα- ότι όλα αυτά προφανώς αλλάζουν όσο περνούν οι αγωνιστικές, ενώ δεν δίνεται ούτε 1% στον Παναθηναϊκό για να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου

ΑΕΚ - 46.6% Ολυμπιακός - 39.5% ΠΑΟΚ - 13.8%