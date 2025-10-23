Μετά την λήξη του παιχνιδιού της Ρεάλ με τη Γιουβέντους, ο Μπέλινγκχαμ φαίνεται να πέρασε με κόκκινο ένα φανάρι, για να αποφύγει να δώσει αυτόγραφο στους θαυμαστές του.

Το βράδυ της Τετάρτης (22/10), η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχτηκε τη Γιουβέντους στο κατάμεστο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Βασίλισσα συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη διοργάνωση, επικρατώντας δύσκολα με 1-0 της Μεγάλης Κυρίας, φτάνοντας έτσι στους 9 βαθμούς στη διοργάνωση.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Μερένγκες ήταν ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Ο 22χρονος μέσος σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 57ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Βινίσιους.

Ωστόσο, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο Άγγλος μέσος βρέθηκε στο στόχαστρο για ένα διαφορετικό λόγο. Σύμφωνα με το «Diario AS» ο Άγγλος φάνηκε να έτρεχε με το αυτοκίνητό του, ενώ οι κάμερες τον έπιασαν να «καίει» ένα φανάρι προκειμένου να αποφύγει να δώσει αυτόγραφα στους θαυμαστές του που τον περίμεναν εκεί. Για την παράβασή του αυτή, είναι πολύ πιθανό να τιμωρηθεί.