Σε ένα ματς που κινήθηκε σε λεπτές ισορροπίες, η Ρεάλ Μαδρίτης με υπογραφή του Μπέλινγκχαμ λύγισε με 1-0 τη Γιουβέντους και συνεχίζει απόλυτη στο Champions League.

Πρόκειται για ένα από εκείνα τα ματς όπου η έκφραση «έπεσαν κορμιά» βρίσκει πλήρη εφαρμογή. Ρεάλ και Γιουβέντους αντάλλαξαν ρόλους καθ΄όλη τη διάρκεια ενός αγώνα που κινήθηκε σε λεπτές ισορροπίες, με τους Μερένγκες ωστόσο να έχουν τον τελευταίο λόγο στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Με το γκολ του Μπέλινγκχαμ να υπογράφει την αναμέτρηση, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στους Ιταλούς και συνέχισε απόλυτη στη League Phase του Champions League, τη στιγμή που οι Μπιανκονέρι αγνοούν ακόμα τη νίκη.

Παρά το γεγονός πως τα τα ποσοστά κατοχής του ημιχρόνου άγγιξαν το 70% για τη Ρεάλ, η Γιουβέντους μπήκε καλύτερα στο πρώτο τέταρτο του αγώνα, απειλώντας με δυο μακρινές προσπάθειες που βρήκαν απάντηση από τον Κουρτουά. Προοδευτικά η Ρεάλ πήρε τον έλεγχο και σπατάλησε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους στο 40΄, όταν ο Ντι Γκρεγκόριο νίκησε τον Μπαπέ στο τετ-α-τετ. Τρία λεπτά μετά ο Μιλιτάο άγγιξε το προβάδισμα με σουτ από τα όρια της περιοχής που πέρασε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι σε ένα «ασφαιρο» πρώτο μέρος.

Όπως στο πρώτο ημίχρονο πάντως, έτσι και στο δεύτερο εκείνοι που μπήκαν καλύτερα ήταν οι Ιταλοί, οι οποίοι χαράμισαν την σπουδαιότερη ευκαιρία τους στον αγώνα στο 52΄, όταν ο Κουρτουά νίκησε τον Βλάχοβιτς σε μοναδικό τετ-α-τετ. Κι αφού σε εκείνο το σημείο η Γιουβέντους δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ, η Ρεάλ την τιμώρησε. Στο 58΄συγκεκριμένα ο Βινίσιους ταλαιπώρησε την ιταλική άμυνα και σημάδεψε το κάθετο δοκάρι με διαγώνιο σουτ, με τον Μπέλινγκαμ στην επαναφορά να σκοράρει από κοντά για το 1-0.

Στο 71΄ο Ντι Γκργκόριο με απίστευτη διπλή απόκρουση στα σουτ των Μπαπέ και Μπραΐμ Ντίαθ κράτησε ζωντανή τη Γιουβέντους, όπως και ο Γκάτι δευτερόλεπτα αργότερα όταν έδιωξε το πλασέ του Ντίαθ πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Στα τελευταία λεπτά οι Μπιανκονέρι ανέβασαν ρυθμούς και στο 86΄θα μπορούσαν να είχαν βρει την ισοφάριση, όμως ο Ασένθιο με εκπληκτικό τάκλιν αρνήθηκε το γκολ στον Οπεντά.

Στο 90+4΄ και στην τελευταία απόπειρα της Γιουβέντους για να πάρει κάτι από το ματς, ο Κουρτουά είχε την απάντηση στο μακρινό του Κόστιτς κι αφού η Ρεάλ σε αντεπίθεση πέντε εναντίον δυο... κατάφερε να μην σκοράρει το δεύτερο γκολ, το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους που εξασφάλισε το 3Χ3 των Μερένγκες στη League Phase του Champions League.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Μιλιτάο, Ασένθιο (88΄Γκονζάλο Γκαρθία), Καρέρας, Τσουαμενί, Γκιουλέρ (74΄Καμαβινγκά), Μπέλινγκχαμ, Μπραΐμ Ντίαθ (84΄Μασταντουόνο), Βινίσιους (84΄Φραν Γκαρθία), Μπαπέ

Γιουβέντους (Ίγκορ Τούντορ): Ντι Γκρεγκόριο, Γκάτι, Ρουγκάνι, Κέλι, Καλουλού, Καμπιάσο (88΄Κόστιτς), Τουράμ (62΄Κονσεϊσάο), ΜακΚένι, Κουπμέινερς (74΄Λοκατέλι), Γιλντίζ (74΄Οπεντά), Βλάχοβιτς (74΄Ντείβιντ)