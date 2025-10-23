Ο Τούντορ παραμένει αισιόδοξος παρά την ήττα της Γιουβέντους από τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Αξίζαμε να βάλουμε τουλάχιστον ένα γκολ, παίξαμε καλά»

Ο Κροάτης τεχνικός της Γιουβέντους Ιγκόρ Τούντορ, εμφανίστηκε αισιόδοξος στις δηλώσεις του, παρά την ήττα της ομάδας του από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε το βράδυ της Τετάρτης (22/10) στο «Μπερναμπέου» τη Γιουβέντους στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και παρά το γεγονός ότι υπέφερε, κατάφερε να κερδίσει με 1-0, χάρη σε ένα γκολ του Τζουντ Μπέλινγκχαμ στο 57ο λεπτό.

Έχοντας πιεστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη «Γηραιά Κυρία», οι παίκτες της «βασίλισσας» βασίστηκαν στον Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος έκανε αρκετές επεμβάσεις αποκρούοντας τα σουτ των ΜακΚένι και Βλάχοβιτς που απείλησαν την εστία.

Παρά το καλό ξεκίνημα και τις αρκετές καθαρές ευκαιρίες, το σύνολο του Ιγκόρ Τούντορ δεν μπόρεσε να βρει το πολυπόθητο γκολ για να προηγηθεί στον αγώνα, επιτρέποντας έτσι στους «μερένχες» να ανακτήσουν σταδιακά τον έλεγχο πριν από το «τελειωτικό» χτύπημα του Άγγλου μέσου που έκρινε το ματς.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κροάτης τεχνικός εξέφρασε την απογοήτευσή του για το τελικό αποτέλεσμα, τονίζοντας παράλληλα τα θετικά στοιχεία που αποκόμισε η ομάδα του από το παιχνίδι. «Αξίζαμε τουλάχιστον ένα γκολ, παίξαμε καλά, τα παιδιά είναι απογοητευμένα. Αντιμετωπίσαμε ''τέρατα'' ικανά να νικήσουν πάρα πολλούς παίκτες ταυτόχρονα. Είναι κρίμα για τις ευκαιρίες που είχαμε και δε τις αξιοποιήσαμε, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο»

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 23, 2025

Ο Τούντορ επαίνεσε ακόμη την απόδοση του Σέρβου επιθετικού Ντούσαν Βλάχοβιτς, καλώντας την ομάδα του να ανακάμψει γρήγορα και να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον.

«Ο Ντούσαν έπαιξε σε εξαιρετικό επίπεδο, τώρα πρέπει να συνέλθουμε, γιατί παίζουμε ξανά σε τέσσερις μέρες... Από τότε που ήρθα εδώ, είχαμε κακή προσέγγιση σε αρκετούς αγώνες. Αυτή η ομάδα έχει δυνατά και αδύνατα σημεία, πρέπει να της δώσουμε όμως αυτοπεποίθηση, γιατί βρίσκεται στο σωστό μονοπάτι. Οι συγκρίσεις με το παρελθόν είναι ανούσιες, αλλά καταλαβαίνω ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Φεύγω χαρούμενος σήμερα από εδώ και σίγουρος για το μέλλον».