Ζότα: Υπέροχη κίνηση της Άιντραχτ, συμπεριέλαβε το όνομα του Πορτογάλου στο ματς με τη Λίβερπουλ
Πολύ σπουδαία και συμβολική κίνηση από πλευράς Άιντραχτ Φρανκφούρτης στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς οι Αετοί τίμησαν την μνήμη του Ντιόγκο Ζότα.
Πιο συγκεκριμένα, η Άιντραχτ συμπεριέλαβε στην αποστολή της Λίβερπουλ τον αδικοχαμένο Πορτογάλο, το όνομα του οποίου εμφανίστηκε στα μάτριξ του γηπέδου:
Nice touch from Eintracht Frankfurt who read out Diogo Jota’s name as part of the #LFC squad.— Lewis Steele (@LewisSteele_) October 22, 2025
A big cheer also for Hugo Ekitike, once of this parish. pic.twitter.com/X9BOQQfsrB
