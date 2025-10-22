Σε μία υπέροχη και συγκινητική κίνηση, η Άιντραχτ τίμησε τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα στο ματς με τη Λίβερπουλ συμπεριλαμβάνοντας το όνομα του αδικοχαμένου Πορτογάλου στην αποστολή των Reds.

Πολύ σπουδαία και συμβολική κίνηση από πλευράς Άιντραχτ Φρανκφούρτης στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς οι Αετοί τίμησαν την μνήμη του Ντιόγκο Ζότα.

Πιο συγκεκριμένα, η Άιντραχτ συμπεριέλαβε στην αποστολή της Λίβερπουλ τον αδικοχαμένο Πορτογάλο, το όνομα του οποίου εμφανίστηκε στα μάτριξ του γηπέδου: